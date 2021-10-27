Ця закуска ідеально поєднується з хрумкими грінками, крекерами, хлібом, овочами. Вибух апетиту гарантуємо!
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За рецептом, сирну намазку потрібно охолодити. Однак, якщо поспішаєте, перекладіть її до красивої посудини й одразу подавайте до столу.
Рецепт сирної намазки з беконом та зеленню
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6
Сирна намазка / Фото Аліси Купер
Приготування:
- Дрібно наріжте бекон та обсмажте його на розігрітій сковорідці. Перекладіть обсмажений бекон на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- У глибокому посуді змішайте крем-сир, натріть твердий сир та дрібно наріжте зелень. Посипте все сухим часником та беконом.
- Перемішайте масу до однорідної консистенції.
- Сформуйте з сирної маси кульки розміром з волоський горіх, загорніть в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 30 – 40 хвилин.
Сирна намазка / Фото Аліси Купер
- Подавайте сирну намазку до столу охолодженою.
Смачного!