Ця закуска ідеально поєднується з хрумкими грінками, крекерами, хлібом, овочами. Вибух апетиту гарантуємо!

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За рецептом, сирну намазку потрібно охолодити. Однак, якщо поспішаєте, перекладіть її до красивої посудини й одразу подавайте до столу.

Рецепт сирної намазки з беконом та зеленню

Час: 45 хвилин

45 хвилин Порції: 6



Сирна намазка / Фото Аліси Купер

Інгредієнти:

– 300 г крем-сиру;

– 150 г твердого сиру чедер;

– 4 пера зеленої цибулі;

– 5 гілочок базиліку;

– 5 г кінзи;

– 1 ст. л. сухого часнику;

– 100 г бекону.

Приготування:

Дрібно наріжте бекон та обсмажте його на розігрітій сковорідці. Перекладіть обсмажений бекон на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.

У глибокому посуді змішайте крем-сир, натріть твердий сир та дрібно наріжте зелень. Посипте все сухим часником та беконом.

Перемішайте масу до однорідної консистенції.

Сформуйте з сирної маси кульки розміром з волоський горіх, загорніть в шар харчової плівки та відправте в холодильник на 30 – 40 хвилин.



Сирна намазка / Фото Аліси Купер

Подавайте сирну намазку до столу охолодженою.

Смачного!