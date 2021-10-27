Эта закуска идеально сочетается с хрустящими гренками, крекерами, хлебом, овощами. Взрыв аппетита гарантируем!

Читайте также Как тратить меньше времени на приготовление блюд: 10 действенных советов

Согласно рецепту, сырную намазку следует охладить. Однако, если торопитесь, переложите ее в красивую емкость и сразу подавайте к столу.

Рецепт сырной намазки с беконом и зеленью

Время : 45 минут

: 45 минут Порции: 6



Сырная намазка / Фото Алисы Купер

Ингредиенты:

– 300 г крем-сыра;

– 150 г твердого сыра чедер;

– 4 пера зеленого лука;

– 5 веточек базилика;

– 5 г кинзы;

– 1 ст. л. сухого чеснока;

– 100 г бекона.

Приготовление:

Мелко нарежьте бекон и обжарьте его на разогретой сковородке. Переложите обжаренный бекон на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

В глубокой посуде смешайте крем-сыр, натрите твердый сыр и мелко нарежьте зелень. Посыпьте все сухим чесноком и беконом.

Перемешайте массу до однородной консистенции.

Сформируйте из сырной массы шарики размером с грецкий орех, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 40 минут.



Сырная намазка / Фото Алисы Купер