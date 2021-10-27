Эта закуска идеально сочетается с хрустящими гренками, крекерами, хлебом, овощами. Взрыв аппетита гарантируем!

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Согласно рецепту, сырную намазку следует охладить. Однако, если торопитесь, переложите ее в красивую емкость и сразу подавайте к столу.

Рецепт сырной намазки с беконом и зеленью

  • Время: 45 минут
  • Порции: 6


Сырная намазка / Фото Алисы Купер

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте бекон и обжарьте его на разогретой сковородке. Переложите обжаренный бекон на слой бумажного полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.
  2. В глубокой посуде смешайте крем-сыр, натрите твердый сыр и мелко нарежьте зелень. Посыпьте все сухим чесноком и беконом.
  3. Перемешайте массу до однородной консистенции.
  4. Сформируйте из сырной массы шарики размером с грецкий орех, заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник на 30 – 40 минут.


Сырная намазка / Фото Алисы Купер

  1. Подавайте творожную намазку к столу охлажденной. Приятного аппетита!