Маринованные сливы лучше всего подходят к мясу, ведь они ароматные и в меру острые, а легкая кислинка раскрывает полную палитру вкуса.
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Как выбрать сливы для маринования
- Для маринования лучше выбирать сладкие сорта слив, но чтобы они были немного недозрелыми. Мягкие сливы могут развариться во время приготовления.
- Обязательно тщательно мойте сливы, дальше их следует просушить на бумажных полотенцах.
- Чтобы кожура не лопнула во время приготовления, сделайте несколько дырочек зубочисткой.
- Относительно хранения маринованных слив: выберите темное и прохладное место.
- Маринад из маринованных слив можно использовать для приготовления мяса.
Рецепт маринованных слив к мясу
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 2 (по 500 мл)
Маринованные сливы / Фото Гастроном
Приготовление:
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Для приготовления маринада доведите воду до кипения в кастрюле и добавьте сахар, лавровый лист, гвоздику, душистый перец и бадьян. Готовьте еще 5 минут на умеренном огне.
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Для маринования выложите сливы в большую миску и залейте кипящим маринадом. Оставьте их на 15 минут.
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Верните маринад в кастрюлю, снова доведите до кипения и повторите этот процесс дважды.
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Выложите сливы в стерилизованные банки.
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Опять вскипятите маринад, влейте уксус и перемешайте. Залейте им сливы и закройте крышками.
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Переверните банки вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.
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Готовые сливы храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!