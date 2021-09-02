Мариновані сливи найкраще смакують до м'яса, адже вони ароматні та вміру гострі, а легка кислинка доповнює і розкриває повну палітру наших рецепторів.

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Як обрати сливи для маринування

Для маринування краще обирати солодкі сорти слив, але щоб вони були трішки недозрілими. М'які сливки можуть розваритися під час приготування.

Обов'язково ретельно мийте сливи, далі їх слід просушити на паперових рушниках.

Щоб шкірка не лопнула під час приготування, зробіть кілька дірочок зубочисткою.

Щодо зберігання маринованих слив: оберіть темне і прохолодне місце.

Маринад з маринованих слив можна використовувати для приготування м'яса.

Рецепт маринованих слив до м'яса

Час: 3 – 4 години

3 – 4 години Порції: 2 (по 500 мл)



Мариновані сливи / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 400 мл води;

– 2 ст. л. цукру;

– 5 сушених лаврових листків;

– 5 бутонів гвоздики;

– 5 горошин духмяного перцю;

– 1 зірочка бодяну;

– 800 г слив;

– 2 ст. л. яблучного оцту.

Приготування:

Для приготування маринаду доведіть воду до кипіння у каструлі та додайте цукор, лавровий лист, гвоздику, духм'яний перець і бодян. Готуйте ще 5 хвилин на помірному вогні.

Для маринування слив викладіть їх у велику миску та залийте киплячим маринадом. Залишіть сливи на 15 хвилин.

Поверніть маринад до каструлі, знову доведіть до кипіння та повторіть цей процес двічі.

Викладіть сливи у стерилізовані банки.

Знову закип'ятіть маринад, влийте оцет та перемішайте. Залийте ним сливи та закрийте кришками.

Переверніть банки догори дном, накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.