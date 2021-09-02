Мариновані сливи найкраще смакують до м'яса, адже вони ароматні та вміру гострі, а легка кислинка доповнює і розкриває повну палітру наших рецепторів.
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Як обрати сливи для маринування
- Для маринування краще обирати солодкі сорти слив, але щоб вони були трішки недозрілими. М'які сливки можуть розваритися під час приготування.
- Обов'язково ретельно мийте сливи, далі їх слід просушити на паперових рушниках.
- Щоб шкірка не лопнула під час приготування, зробіть кілька дірочок зубочисткою.
- Щодо зберігання маринованих слив: оберіть темне і прохолодне місце.
- Маринад з маринованих слив можна використовувати для приготування м'яса.
Рецепт маринованих слив до м'яса
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 2 (по 500 мл)
Мариновані сливи / Фото Гастроном
Приготування:
- Для приготування маринаду доведіть воду до кипіння у каструлі та додайте цукор, лавровий лист, гвоздику, духм'яний перець і бодян. Готуйте ще 5 хвилин на помірному вогні.
- Для маринування слив викладіть їх у велику миску та залийте киплячим маринадом. Залишіть сливи на 15 хвилин.
- Поверніть маринад до каструлі, знову доведіть до кипіння та повторіть цей процес двічі.
- Викладіть сливи у стерилізовані банки.
- Знову закип'ятіть маринад, влийте оцет та перемішайте. Залийте ним сливи та закрийте кришками.
- Переверніть банки догори дном, накрийте теплим рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Готові сливи зберігайте у темному і прохолодному місці. Смачного!