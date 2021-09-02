Отличная закуска к мясу: рецепт маринованных слив с гвоздикой

Маринованные сливы лучше всего подходят к мясу, ведь они ароматные и в меру острые, а легкая кислинка раскрывает полную палитру вкуса.

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Маринованные сливы / Фото Гастроном

Для приготовления маринада доведите воду до кипения в кастрюле и добавьте сахар, лавровый лист, гвоздику, душистый перец и бадьян. Готовьте еще 5 минут на умеренном огне.

Для маринования выложите сливы в большую миску и залейте кипящим маринадом. Оставьте их на 15 минут.

Верните маринад в кастрюлю, снова доведите до кипения и повторите этот процесс дважды.

Выложите сливы в стерилизованные банки.

Опять вскипятите маринад, влейте уксус и перемешайте. Залейте им сливы и закройте крышками.

Переверните банки вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.