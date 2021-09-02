Отличная закуска к мясу: рецепт маринованных слив с гвоздикой

2 сентября 2021 , 13:50
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Источник:

24 канал

Отличная закуска к мясу и гарниру. Кстати, готовятся сливы довольно быстро, а результат понравится каждому!

Маринованные сливы лучше всего подходят к мясу, ведь они ароматные и в меру острые, а легкая кислинка раскрывает полную палитру вкуса.

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Как выбрать сливы для маринования

  • Для маринования лучше выбирать сладкие сорта слив, но чтобы они были немного недозрелыми. Мягкие сливы могут развариться во время приготовления.
  • Обязательно тщательно мойте сливы, дальше их следует просушить на бумажных полотенцах.
  • Чтобы кожура не лопнула во время приготовления, сделайте несколько дырочек зубочисткой.
  • Относительно хранения маринованных слив: выберите темное и прохладное место.
  • Маринад из маринованных слив можно использовать для приготовления мяса.

Рецепт маринованных слив к мясу

  • Время: 3 – 4 часа
  • Порции: 2 (по 500 мл)


Маринованные сливы / Фото Гастроном

Ингредиенты:
– 400 мл воды;
– 2 ст. л. сахара,
– 5 сушеных лавровых листьев;
– 5 бутонов гвоздики;
– 5 горошин душистого перца
– 1 звездочка бадьяна;
– 800 г слив;
– 2 ст. л. яблочного уксуса.

Приготовление:

  1. Для приготовления маринада доведите воду до кипения в кастрюле и добавьте сахар, лавровый лист, гвоздику, душистый перец и бадьян. Готовьте еще 5 минут на умеренном огне.

  2. Для маринования выложите сливы в большую миску и залейте кипящим маринадом. Оставьте их на 15 минут.

  3. Верните маринад в кастрюлю, снова доведите до кипения и повторите этот процесс дважды.

  4. Выложите сливы в стерилизованные банки.

  5. Опять вскипятите маринад, влейте уксус и перемешайте. Залейте им сливы и закройте крышками.

  6. Переверните банки вверх дном, накройте теплым полотенцем и оставьте охлаждаться при комнатной температуре.

  7. Готовые сливы храните в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак