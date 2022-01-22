Отложенное удовольствие: фантастические десерты с замороженными ягодами

Заготовка запасов на зиму – важный процесс для каждой семьи. Пора пользоваться плодами своей работы!

Замороженные ягоды – отличный источник витаминов в зимний период. По питательности они не отличаются от свежих и могут подарить нам вкус лета, когда за окном вьюга.

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Ягоды станут отличным дополнением ко многим блюдам и пополнят ваш организм столь необходимыми полезными элементами. Впрочем, никто не поспорит, что десерты – именно то, для чего мы замораживали ягоды летом.

Чизкейк

Десерт, отказаться от которого никто не сможет. Тем более что готовить его очень просто.

Кулинарное наслаждение / Фото Pixabay

Измельчаем в блендере 250 граммов песочного печенья и смешиваем со 100 граммами мягкого сливочного масла, чтобы получилась однородная масса. Кладем ее в формочку, застеленную пергаментом, трамбуем, накрываем крышкой и ставим в холодильник. Когда основа остынет, кладем в кастрюлю 200 грамм замороженной клубники или других ягод и ставим маленький огонь.

Постоянно помешиваем и держим на плите 5 минут, чтобы ягоды стали мягкими, после чего перетираем через сито. Взбиваем миксером 500 грамм кремообразного сыра и 200 г сахара, добавляем 30 миллилитров сливок, снова взбиваем и смешиваем с ягодным пюре. Затем добавляем смесь на застывшее печенье и ставим в холодильник на 5 минут.

Ягодный мусс

Нежный и воздушный десерт, который украсит любой вечер и буквально тает во рту. Готовить его – легко и просто.

Берем стакан ягод, размораживаем и сливаем жидкость в отдельную емкость. Делаем из них пюре любым удобным способом, после чего добавим 500 миллилитров горячей воды. Постоянно помешивая, постепенно добавляем в смесь две столовых ложки манной крупы.

Вкус лета / Фото Pixabay

Доводим массу до кипения и провариваем 7 – 8 минут. Затем добавляем сок, оставшийся из ягод после размораживания, и даем остыть. Затем сбиваем мусс до тех пор, пока он не приобретет характерную консистенцию. Объем массы должен увеличиться вдвое. Распределяем ее в креманки или другую хорошую посуду и ставим в холодильник для застывания, для этого нужно как минимум час. При подаче можно украсить целыми ягодами и листьями мяты.