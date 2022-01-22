Заморожені ягоди – чудове джерело вітамінів у зимовий період. За поживністю вони не відрізняються від свіжих та можуть подарувати нам смак літа, коли за вікном хурделиця.

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Ягоди стануть чудовим доповненням до багатьох страв та поповнять ваш організм такими необхідними корисними елементами. Втім, ніхто не посперечається, що десерти – це саме те, для чого ми заморожували ягоди влітку.

Чізкейк

Десерт, відмовитися від якого не зможе ніхто. Тим паче, що готувати його дуже просто. Подрібнюємо у блендері 250 грам пісочного печива та змішуємо з 100 грамами м'якого вершкового масла, щоб вийшла однорідна маса.

Кулінарна насолода / Фото Pixabay

Кладемо її у формочку, застелену пергаментом, трамбуємо, накриваємо кришкою та ставимо у холодильник. Коли основа вистигне, кладемо до каструлі 200 грам замороженої полуниці або інших ягід та ставимо та маленкий вогонь. Постійно помішуємо та тримаємо на плиті 5 хвилин, щоб ягоди стали м'якими, після чого перетираємо їх через сито.

Збивамо міксером 500 грам кремоподібного сиру та 200 грам цукру, додаємо 30 мілілітрів вершків, знову збиваємо та змішуємо з ягідним пюре. Потім додаємо суміш на застигле печиво та ставимо у холодильник на 5 хвилин.

Ягідний мус

Ніжний та повітряний десерт, який прикрасить будь-який вечір та буквально тане у роті. Готувати його – легко і просто.

Беремо стакан ягід, розморожуємо та зливаємо рідину в окрему ємність. Робимо з них пюре у будь-який зручний спосіб, після чого додамо 500 мілілітрів гарячої води. Постійно помішуючи, поступово додаємо в суміш дві столові ложки манної крупи. Доводимо масу до кипіння та проварюємо 7 – 8 хвилин. Потім додаємо сік, який залишився з ягід після розморожування, та даємо вистигнути.

Смак літа / Фото Pixabay

Потім збиваємо мус до тих пір, поки він не набуде характерної консистенції. Об'єм маси має збільшитись вдвічі. Розподіляємо її у креманки або інший гарний посуд та ставимо у холодильник для застигання, для цього треба як мінімум година. При подачі можна прикрасити цілими ягодами та листям м'яти.