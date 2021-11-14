Овощной салат к столу: готовим морковь по-корейски по рецепту Виктории Маремухи
Источник:Новый канал
Финалистка "Супермодели по-украински" (Новый канал) Вика Маремуха поделилась рецептом овощного салата, по которому время от времени готовит пикантное блюдо – морковь по-корейски.
Морковь по-корейски – свежий овощной салат, немного острый. Его придумали корейцы, депортированные в Советский Союз в 30-е годы прошлого столетия. Они не обнаружили в стране продуктов для приготовления холодных корейских закусок и заменили их морковью.
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Блюдо до сих пор пользуется популярностью, ведь готовить его очень просто. Морковь по-корейски можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, а можно сочетать с другими ингредиентами (курицей, вареными яйцами и сыром) и готовить вкусные и сытные салаты.
Рецепт моркови по-корейски
- Время: 13 часов
- Порции: 4
– 1 килограмм моркови;
– 5 – 6 зубчиков чеснока;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 чайная ложка молотого красного перца;
– 1 чайная ложка молотого черного перца;
– 5 столовых ложек уксуса;
– 50 граммов подсолнечного масла;
– 1 столовая ложка сахара.
Приготовление:
- Помойте и почистите морковь, после чего натрите ее на специальной терке тонкими и длинными "спагетти".
- Добавьте к моркови соль, перец, сахар, влейте уксус и тщательно перемешайте.
Терка для моркови / Фото depositphotos
- Оставьте морковь настояться со специями 15 – 20 минут.
- Когда она пустит сок, добавьте выжатый чеснок. Выложите его сверху и не перемешивайте.
- Подсолнечное масло нагрейте, но не доведите до кипения.
Морковь / Фото Новый канал
- Вылейте его на чеснок и все перемешайте.
- Разложите морковь в пищевые контейнеры, плотно закройте крышками и спрячь в холодильник. Лучше всего ее мариновать 12 часов.
Пикантный салат готов. Приятного аппетита!