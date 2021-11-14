Овощной салат к столу: готовим морковь по-корейски по рецепту Виктории Маремухи

Финалистка "Супермодели по-украински" (Новый канал) Вика Маремуха поделилась рецептом овощного салата, по которому время от времени готовит пикантное блюдо – морковь по-корейски.

Морковь по-корейски – свежий овощной салат, немного острый. Его придумали корейцы, депортированные в Советский Союз в 30-е годы прошлого столетия. Они не обнаружили в стране продуктов для приготовления холодных корейских закусок и заменили их морковью.

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Блюдо до сих пор пользуется популярностью, ведь готовить его очень просто. Морковь по-корейски можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, а можно сочетать с другими ингредиентами (курицей, вареными яйцами и сыром) и готовить вкусные и сытные салаты.

Рецепт моркови по-корейски

Время: 13 часов

13 часов Порции: 4

– 1 килограмм моркови;– 5 – 6 зубчиков чеснока;– 1 столовая ложка соли;– 1 чайная ложка молотого красного перца;– 1 чайная ложка молотого черного перца;– 5 столовых ложек уксуса;– 50 граммов подсолнечного масла;– 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Помойте и почистите морковь, после чего натрите ее на специальной терке тонкими и длинными "спагетти".

Добавьте к моркови соль, перец, сахар, влейте уксус и тщательно перемешайте.

Залог удачной моркови по-корейски – специальная терка, придающая овощу особую нарезку и форму. На обыкновенной терке морковь не будет нужной формы.



Терка для моркови / Фото depositphotos

Оставьте морковь настояться со специями 15 – 20 минут. Когда она пустит сок, добавьте выжатый чеснок. Выложите его сверху и не перемешивайте. Подсолнечное масло нагрейте, но не доведите до кипения.



Морковь / Фото Новый канал

Вылейте его на чеснок и все перемешайте. Разложите морковь в пищевые контейнеры, плотно закройте крышками и спрячь в холодильник. Лучше всего ее мариновать 12 часов.

Пикантный салат готов. Приятного аппетита!