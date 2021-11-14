Морква по-корейськи – свіжий овочевий салат, трішки гострий. Його вигадали корейці, депортовані до Радянського Союзу в 30-ті роки минулого століття. Вони не знайшли в країні продуктів для приготування холодних корейських закусок і замінили їх морквою.

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Страва досі користується популярністю, адже готувати її надзвичайно просто. Моркву по-корейськи можна подавати до столу як самостійну страву, а можна поєднувати з іншими інгредієнтами (куркою, вареними яйцями та твердим сиром) і готувати смачні й ситні салати.

Рецепт моркви по-корейськи

Час: 13 годин

13 годин Порції: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм моркви;

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– 1 столова ложка солі;

– 1 чайна ложка меленого червоного перцю;

– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;

– 5 столових ложок оцту;

– 50 грамів соняшникової олії;

– 1 столова ложка цукру.

Приготування:

Помийте та почистіть моркву, після чого натріть її на спеціальній тертці тонкими та довгими "спагеті".

Важливо! Запорукою вдалої моркви по-корейськи є спеціальна тертка, що надає овочу особливої нарізки та форми. На звичайній тертці морква не буде потрібної форми.

Присмачте моркву сіллю, перцем, цукром, влийте оцет та ретельно перемішайте.



Тертка для моркви / Фото depositphotos

Залишіть моркву настоятися зі спеціями 15 – 20 хвилин.

Коли вона пустить сік, додайте вичавлений часник. Викладіть його зверху та не перемішуйте.

Соняшникову олію нагрійте, але не доведіть до кипіння.



Морква / Фото Новий канал

Вилийте її на часник, і все перемішайте.

Розкладіть моркву в харчові контейнери, щільно закрийте кришками і сховайте в холодильник. Найкраще маринувати її 12 годин.

Пікантний салат готовий. Смачного!