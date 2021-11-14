Морква по-корейськи – свіжий овочевий салат, трішки гострий. Його вигадали корейці, депортовані до Радянського Союзу в 30-ті роки минулого століття. Вони не знайшли в країні продуктів для приготування холодних корейських закусок і замінили їх морквою.
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Страва досі користується популярністю, адже готувати її надзвичайно просто. Моркву по-корейськи можна подавати до столу як самостійну страву, а можна поєднувати з іншими інгредієнтами (куркою, вареними яйцями та твердим сиром) і готувати смачні й ситні салати.
Рецепт моркви по-корейськи
- Час: 13 годин
- Порції: 4
Приготування:
- Помийте та почистіть моркву, після чого натріть її на спеціальній тертці тонкими та довгими "спагеті".
- Присмачте моркву сіллю, перцем, цукром, влийте оцет та ретельно перемішайте.
Тертка для моркви / Фото depositphotos
- Залишіть моркву настоятися зі спеціями 15 – 20 хвилин.
- Коли вона пустить сік, додайте вичавлений часник. Викладіть його зверху та не перемішуйте.
- Соняшникову олію нагрійте, але не доведіть до кипіння.
Морква / Фото Новий канал
- Вилийте її на часник, і все перемішайте.
- Розкладіть моркву в харчові контейнери, щільно закрийте кришками і сховайте в холодильник. Найкраще маринувати її 12 годин.
Пікантний салат готовий. Смачного!