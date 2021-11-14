Морковь по-корейски – свежий овощной салат, немного острый. Его придумали корейцы, депортированные в Советский Союз в 30-е годы прошлого столетия. Они не обнаружили в стране продуктов для приготовления холодных корейских закусок и заменили их морковью.

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Блюдо до сих пор пользуется популярностью, ведь готовить его очень просто. Морковь по-корейски можно подавать к столу как самостоятельное блюдо, а можно сочетать с другими ингредиентами (курицей, вареными яйцами и сыром) и готовить вкусные и сытные салаты.

Рецепт моркови по-корейски

  • Время: 13 часов
  • Порции: 4

Приготовление:

  1. Помойте и почистите морковь, после чего натрите ее на специальной терке тонкими и длинными "спагетти".
  1. Добавьте к моркови соль, перец, сахар, влейте уксус и тщательно перемешайте.


Терка для моркови / Фото depositphotos

  1. Оставьте морковь настояться со специями 15 – 20 минут.
  2. Когда она пустит сок, добавьте выжатый чеснок. Выложите его сверху и не перемешивайте.
  3. Подсолнечное масло нагрейте, но не доведите до кипения.


Морковь / Фото Новый канал

  1. Вылейте его на чеснок и все перемешайте.
  2. Разложите морковь в пищевые контейнеры, плотно закройте крышками и спрячь в холодильник. Лучше всего ее мариновать 12 часов.

Пикантный салат готов. Приятного аппетита!