Существует много известных грузинских салатов, но этот чисто овощной и с приятным ореховым вкусом. Мы уверены, что вам понравится этот салат!

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Подавайте салат к мясу, рыбе или к овощным гарнирам.

Рецепт грузинского салата

Время: 15 минут

15 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 209 ккал



Лиза Глинская / скриншот с видео

Ингредиенты:

– 5 помидоров;

– 5 огурцов;

– кинза на ваш вкус;

– петрушка;

– 50 г обжаренных грецких орехов;

– 1 ч. л уксуса;

– соль на ваш вкус;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 синяя луковица;

– перец чили по вашему вкусу;

– 30 мл растительного масла;

– 30 мл воды.

Для приготовления соуса соедините воду, масло, уксус, чеснок и обжаренные орехи.

Готовим салат / скриншот с видео

Перебейте их блендером до консистенции пасты.





Готовим салат / скриншот с видео



Для приготовления салата бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу.



Готовим салат / скриншот с видео



Помойте и почистите от кожуры огурцы.

Нарежьте огурцы и помидоры средними кусочками.



Готовим салат / скриншот с видео

Лук почистите от шелухи и нарежьте полукольцами.

Мелко нарежте 1/3 острого перца чили.



Готовим салат / скриншот с видео

Мелко нарежьте кинзу и петрушку.

В большой миске или салатнице соедините все ингредиенты и заправьте их ореховым соусом.

Готовим салат / скриншот с видео

Перемешайте салат ложкой и на ваш вкус добавьте соли.





Готовим салат / скриншот с видео

Салат готов – приятного аппетита!

Рецепт грузинского салата с овощами без мяса – видео: