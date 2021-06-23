Существует много известных грузинских салатов, но этот чисто овощной и с приятным ореховым вкусом. Мы уверены, что вам понравится этот салат!
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Подавайте салат к мясу, рыбе или к овощным гарнирам.
Рецепт грузинского салата
- Время: 15 минут
- Порции: 3 – 4
- Калорийность на 100 граммов: 209 ккал
Лиза Глинская / скриншот с видео
- Для приготовления соуса соедините воду, масло, уксус, чеснок и обжаренные орехи.
Готовим салат / скриншот с видео
- Перебейте их блендером до консистенции пасты.
Готовим салат / скриншот с видео
- Для приготовления салата бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу.
Готовим салат / скриншот с видео
- Помойте и почистите от кожуры огурцы.
- Нарежьте огурцы и помидоры средними кусочками.
Готовим салат / скриншот с видео
- Лук почистите от шелухи и нарежьте полукольцами.
- Мелко нарежте 1/3 острого перца чили.
Готовим салат / скриншот с видео
- Мелко нарежьте кинзу и петрушку.
- В большой миске или салатнице соедините все ингредиенты и заправьте их ореховым соусом.
Готовим салат / скриншот с видео
- Перемешайте салат ложкой и на ваш вкус добавьте соли.
Готовим салат / скриншот с видео
- Салат готов – приятного аппетита!
Рецепт грузинского салата с овощами без мяса – видео: