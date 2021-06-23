Существует много известных грузинских салатов, но этот чисто овощной и с приятным ореховым вкусом. Мы уверены, что вам понравится этот салат!

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Подавайте салат к мясу, рыбе или к овощным гарнирам.

Рецепт грузинского салата

  • Время: 15 минут
  • Порции: 3 – 4
  • Калорийность на 100 граммов: 209 ккал


Лиза Глинская / скриншот с видео

  1. Для приготовления соуса соедините воду, масло, уксус, чеснок и обжаренные орехи.
    Готовим салат / скриншот с видео
  1. Перебейте их блендером до консистенции пасты.


    Готовим салат / скриншот с видео
     
  1. Для приготовления салата бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу.

    Готовим салат / скриншот с видео
     
  1. Помойте и почистите от кожуры огурцы.
  1. Нарежьте огурцы и помидоры средними кусочками.

    Готовим салат / скриншот с видео
  1. Лук почистите от шелухи и нарежьте полукольцами.
  1. Мелко нарежте 1/3 острого перца чили.

    Готовим салат / скриншот с видео
  1. Мелко нарежьте кинзу и петрушку.
  1. В большой миске или салатнице соедините все ингредиенты и заправьте их ореховым соусом.
    Готовим салат / скриншот с видео
     
  2. Перемешайте салат ложкой и на ваш вкус добавьте соли.


    Готовим салат / скриншот с видео
     
  3. Салат готов – приятного аппетита!

Рецепт грузинского салата с овощами без мяса – видео:

 