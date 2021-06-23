Існує багато відомих грузинських салатів, але цей суто овочевий та з приємним горіховим смаком. Ми впевнені, що вам сподобається цей салат!

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Подавайте салат до м'яса, риби або до овочевих гарнірів.

Рецепт грузинського салату

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 209 ккал



Ліза Глінська / Скріншот з відео

Інгредієнти:

– 5 помідорів;

– 5 огірків;

– кінза на ваш смак;

– петрушка;

– 50 г обсмажених волоських горіхів;

– 1 ч. л оцту;

– сіль на ваш смак;

– 2 зубчики часнику;

– 1 синя цибулина;

– перець чилі на ваш смак;

– 30 мл рослинної олії;

– 30 мл води.

Для приготування соусу з'єднайте воду, олію, оцет, часник та обсмажені горіхи.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Перебийте їх блендером до консистенції пасти.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Для приготування салату бланшуйте помідори та зніміть з них шкірку.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Помийте та почистіть від шкірки огірки. Наріжте огірки та помідори середніми шматочками.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Цибулю почистіть від лушпиння та наріжте півкільцями. Дрібно насічіть 1/3 гострого перцю чилі.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Дрібно наріжте кінзу та петрушку. У великій мисці або салатниці з'єднайте всі інгредієнти та заправте їх горіховим соусом.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Перемішайте салат ложкою та на ваш смак додайте солі.





Готуємо салат / Скріншот з відео

Салат готовий – смачного!

Рецепт грузинського салату з овочами без м'яса – відео: