Грузинский салат с овощами и ореховым соусом за 5 минут: рецепт от Лизы Глинской

Лиза Глинская умеет вкусно готовить не только сладкие десерты, но и другие блюда для обеда или ужина. Девушка поделилась с поклонниками любимым грузинским салатом с овощами и ореховым соусом, который не только быстро готовится, а еще и перенесет вас вкусом в уютный ресторанчик в Тбилиси.

Существует много известных грузинских салатов, но этот чисто овощной и с приятным ореховым вкусом. Мы уверены, что вам понравится этот салат!

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Подавайте салат к мясу, рыбе или к овощным гарнирам.

Рецепт грузинского салата

Время: 15 минут

15 минут Порции: 3 – 4

3 – 4 Калорийность на 100 граммов: 209 ккал



Лиза Глинская / скриншот с видео

Для приготовления соуса соедините воду, масло, уксус, чеснок и обжаренные орехи.

Готовим салат / скриншот с видео

Перебейте их блендером до консистенции пасты.





Готовим салат / скриншот с видео



Для приготовления салата бланшируйте помидоры и снимите с них кожицу.



Готовим салат / скриншот с видео



Помойте и почистите от кожуры огурцы.

Нарежьте огурцы и помидоры средними кусочками.

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Готовим салат / скриншот с видео

Лук почистите от шелухи и нарежьте полукольцами.

Мелко нарежте 1/3 острого перца чили.

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Готовим салат / скриншот с видео

Мелко нарежьте кинзу и петрушку.

В большой миске или салатнице соедините все ингредиенты и заправьте их ореховым соусом.

Готовим салат / скриншот с видео

Перемешайте салат ложкой и на ваш вкус добавьте соли.





Готовим салат / скриншот с видео

Салат готов – приятного аппетита!

– 5 помидоров;– 5 огурцов;– кинза на ваш вкус;– петрушка;– 50 г обжаренных грецких орехов;– 1 ч. л уксуса;– соль на ваш вкус;– 2 зубчика чеснока;– 1 синяя луковица;– перец чили по вашему вкусу;– 30 мл растительного масла;– 30 мл воды.

Рецепт грузинского салата с овощами без мяса – видео: