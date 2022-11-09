Овощные булочки – отличный вариант для быстрого перекуса, завтрака или они станут отличным дополнением к любимому первому блюду.

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Возможно, снаружи они будут напоминать котлеты, но вкус и консистенция сдобы вас убеждает в обратном.

Рецепт овощных булочек

Время: 20 – 25 минут

20 – 25 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 150 граммов брокколи;

– 70 граммов кукурузы;

– 70 граммов сыра пармезан;

– 1 куриное яйцо;

– 4 столовые ложки цельнозерновой муки;

– 2 грамма разрыхлителя для теста;

– специи (хмели-сунели, черный молотый перец).

Приготовление:

Для этого блюда можно использовать как свежие овощи, так и мороженые. Если вы выбрали мороженые, отварите их в кипятке 4 минуты и переложите на дуршлаг.

Брокколи, кукурузу, яйцо, творог, муку и специи взбейте в чаше комбайна или блендера. Количество муки может уйти меньше-больше в зависимости от величины яйца и соцветий брокколи.

Сформируйте булочки с помощью ложки, выложите в мультипечь и выпекайте при 180 градусах 12 – 15 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку.

Приятного тебе аппетита!