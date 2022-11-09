Овочеві булочки – відмінний варіант для швидкого перекусу, сніданку або вони стануть чудовим доповненням до улюбленої першої страви.
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Можливо ззовні вони нагадуватимуть котлети, але смак та консистенція здоби вас переконує в протилежному.
Рецепт овочевих булочок
- Час: 20 – 25 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для цієї страви можна використовувати як свіжі овочі, так і морожені. Якщо ви обрали морожені, відваріть їх в окропі 4 хвилини та перекладіть на друшляк.
- Броколі, кукурудзу, яйце, сир, борошно та спеції збийте в чаші комбайна або блендера. Кількість борошна може піти менше-більше в залежності від величини яйця та суцвіть броколі.
- Сформуйте булочки за допомогою ложки, викладіть в мультипіч та випікайте при 180 градусах 12 – 15 хвилин. Орієнтуйтеся на золотаву скоринку.
Смачного!