Овощные булочки в мультипечи: питательно и вкусно
9 ноября 2022 , 17:45Читати новину українською
Источник:инстаграмм Роксоланы Герасимов
Если вы жить не можете без мучного, но всеми силами пытаетесь минимизировать его в своем рационе – у нас есть интересный рецепт. Попробуйте овощные булочки!
Овощные булочки – отличный вариант для быстрого перекуса, завтрака или они станут отличным дополнением к любимому первому блюду.
Читайте также Экономим свет: 3 готовые идеи для вкусных блюд на скорую руку
Возможно, снаружи они будут напоминать котлеты, но вкус и консистенция сдобы вас убеждает в обратном.
Рецепт овощных булочек
- Время: 20 – 25 минут
- Порции: 4
– 150 граммов брокколи;
– 70 граммов кукурузы;
– 70 граммов сыра пармезан;
– 1 куриное яйцо;
– 4 столовые ложки цельнозерновой муки;
– 2 грамма разрыхлителя для теста;
– специи (хмели-сунели, черный молотый перец).
Приготовление:
- Для этого блюда можно использовать как свежие овощи, так и мороженые. Если вы выбрали мороженые, отварите их в кипятке 4 минуты и переложите на дуршлаг.
- Брокколи, кукурузу, яйцо, творог, муку и специи взбейте в чаше комбайна или блендера. Количество муки может уйти меньше-больше в зависимости от величины яйца и соцветий брокколи.
- Сформируйте булочки с помощью ложки, выложите в мультипечь и выпекайте при 180 градусах 12 – 15 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку.
Приятного тебе аппетита!