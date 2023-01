Есть много различных рецептов овощных салатов, все они оригинальны и неповторимы. Мы выбрали для вас три варианта вкусных блюд, которые вы сможете приготовить без труда и излишней мороки.

Читайте также Торт "Калейдоскоп" – вкусное начало выходных

Салат с пекинской капустой

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 6 куриных яиц;

– 2 – 3 огурца;

– банка консервированного горошка;

– 200 граммов пекинской капусты;

– зелень;

– майонез;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Пекинскую капусту нарезаем полосками, добавляем мелко иссеченную зелень.



Салат из пекинской капусты / Фото из личного архива Сook with me at home

Яйца отвариваем и нарезаем средним кубиком. Добавляем процеженный консервированный горошек, изрезанный полосками огурец и перемешиваем.

Перед подачей на стол добавляем специи и майонез и еще раз перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат из свеклы

Время: 15 минут

15 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 отварных свеклы;

– 3 куриных яйца;

– 100 граммов твердого сыра;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Куриные яйца отвариваем до готовности и охлаждаем.



Салат из свеклы / Фото из личного архива Сook with me at home

Натираем все составляющие на грубую терку. В майонез выжимаем чеснок, добавляем специи.

Вымешиваем салат и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!

Салат с баклажанами

Время: 40 минут

40 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 небольших баклажана;

– кукурузный крахмал;

– 12 помидоров;

– упаковка сливочного сыра;

– половина пучка свежей кинзы или петрушки;

– масло;

– бальзамик соус;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Баклажаны моем, обрезаем хвостики и нарезаем крупными кусочками. Солим, перемешиваем и откладываем на 20 минут. Убираем лишнюю влагу бумажными полотенцами.

Разогреваем масло на сковороде, к подсушенным баклажанам добавляем крахмал, вымешиваем. Жарим порционно, чтобы баклажаны были хрустящими и температура масла не падала.

Салат из баклажанов / Фото из личного архива Сook with me at home

Слегка встряхиваем лишний крахмал, выкладываем в горячее масло и жарим, помешивая на высоком огне до золотистости.

Поджаренные баклажаны выкладываем на бумажную салфетку, чтобы стек излишний жир.

Пока баклажаны немного остывают, подготовим помидоры: моем и нарезаем на грубые куски (предварительно снимаем кожицу).

На тарелку выкладываем помидоры, баклажаны, добавляем специи. Маленькой ложечкой выкладываем кусочки сливочного сыра, посыпаем мелко нарубленной петрушкой или кинзой, сбрызгиваем бальзамиком.

Приятного тебе аппетита!