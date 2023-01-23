Есть много различных рецептов овощных салатов, все они оригинальны и неповторимы. Мы выбрали для вас три варианта вкусных блюд, которые вы сможете приготовить без труда и излишней мороки.
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Салат с пекинской капустой
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Пекинскую капусту нарезаем полосками, добавляем мелко иссеченную зелень.
Салат из пекинской капусты / Фото из личного архива Сook with me at home
- Яйца отвариваем и нарезаем средним кубиком. Добавляем процеженный консервированный горошек, изрезанный полосками огурец и перемешиваем.
- Перед подачей на стол добавляем специи и майонез и еще раз перемешиваем.
Приятного тебе аппетита!
Салат из свеклы
- Время: 15 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Куриные яйца отвариваем до готовности и охлаждаем.
Салат из свеклы / Фото из личного архива Сook with me at home
- Натираем все составляющие на грубую терку. В майонез выжимаем чеснок, добавляем специи.
- Вымешиваем салат и подаем к столу.
Приятного тебе аппетита!
Салат с баклажанами
- Время: 40 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Баклажаны моем, обрезаем хвостики и нарезаем крупными кусочками. Солим, перемешиваем и откладываем на 20 минут. Убираем лишнюю влагу бумажными полотенцами.
- Разогреваем масло на сковороде, к подсушенным баклажанам добавляем крахмал, вымешиваем. Жарим порционно, чтобы баклажаны были хрустящими и температура масла не падала.
Салат из баклажанов / Фото из личного архива Сook with me at home
- Слегка встряхиваем лишний крахмал, выкладываем в горячее масло и жарим, помешивая на высоком огне до золотистости.
- Поджаренные баклажаны выкладываем на бумажную салфетку, чтобы стек излишний жир.
- Пока баклажаны немного остывают, подготовим помидоры: моем и нарезаем на грубые куски (предварительно снимаем кожицу).
- На тарелку выкладываем помидоры, баклажаны, добавляем специи. Маленькой ложечкой выкладываем кусочки сливочного сыра, посыпаем мелко нарубленной петрушкой или кинзой, сбрызгиваем бальзамиком.
Приятного тебе аппетита!