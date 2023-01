Існує багато різних рецептів овочевих салатів, всі вони оригінальні та неповторні. Ми обрали для вас три варіанти смачних страв, які ви зможете приготувати без труднощів та зайвої мороки.

Салат з пекінською капустою

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– 6 курячих яєць;

– 2 – 3 огірки;

– банка консервованого горошку;

– 200 грамів пекінської капусти;

– зелень;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Пекінську капусту нарізаємо смужками, додаємо дрібно посічену зелень.



Салат з пекінської капусти / Фото з особистого архіву Сook with me at home

Яйця відварюємо і нарізаємо середнім кубиком. Додаємо проціджений консервований горошок, порізаний смужками огірок і перемішуємо.

Перед подаванням до столу додаємо спеції та майонез і ще раз перемішуємо.

Смачного!

Салат з буряка

Час: 15 хвилин

Інгредієнти:

– 2 відварених буряки;

– 3 курячих яйця;

– 100 грамів твердого сиру;

– 3 зубчики часнику;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Курячі яйця відварюємо до готовності та охолоджуємо.



Салат з буряка / Фото з особистого архіву Сook with me at home

Натираємо всі складові на грубу тертку. В майонез вичавлюємо часник, додаємо спеції.

Вимішуємо салат і подаємо до столу.

Смачного!

Салат з баклажанами

Час: 40 хвилин

Інгредієнти:

– 4 невеликі баклажани;

– кукурудзяний крохмаль;

– 12 помідорів;

– упаковка вершкового сиру;

– половина пучка свіжої кінзи чи петрушки;

– олія;

– бальзамік соус;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Баклажани миємо, обрізаємо хвостики і нарізаємо крупними шматочками. Солимо, перемішуємо та відкладаємо на 20 хвилин. Забираємо зайву вологу паперовими рушниками.

Розігріваємо олію на сковорідці, до підсушених баклажанів додаємо крохмаль, вимішуємо. Смажимо порційно, аби баклажани були хрумкими і температура олії не падала.

Салат з баклажанів / Фото з особистого архіву Сook with me at home

Злегка струшуємо зайвий крохмаль, викладаємо в гарячу олію і смажимо, помішуючи на високому вогні до золотистості.

Підсмажені баклажани викладаємо на паперову серветку, щоб стік зайвий жир.

Поки баклажани трохи холонуть, підготуємо помідори: миємо та нарізаємо на грубі шматки (попередньо знімаємо шкірку).

На тарілку викладаємо помідори, баклажани, додаємо спецій. Маленькою ложечкою викладаємо шматочки вершкового сиру, посипаємо дрібно посіченою петрушкою або кінзою, скроплюємо бальзаміком.

Смачного!