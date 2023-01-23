Овощные салаты на любой вкус: рецепты для каждого

23 января 2023, 11:52
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Источник:

Сook with me at home

Когда не хочется ни рыбы, ни мяса, остановите свой выбор на овощных салатах.

Есть много различных рецептов овощных салатов, все они оригинальны и неповторимы. Мы выбрали для вас три варианта вкусных блюд, которые вы сможете приготовить без труда и излишней мороки.

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Салат с пекинской капустой

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 6 куриных яиц;
– 2 – 3 огурца;
– банка консервированного горошка;
– 200 граммов пекинской капусты;
– зелень;
– майонез;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Пекинскую капусту нарезаем полосками, добавляем мелко иссеченную зелень.


Салат из пекинской капусты / Фото из личного архива Сook with me at home

  • Яйца отвариваем и нарезаем средним кубиком. Добавляем процеженный консервированный горошек, изрезанный полосками огурец и перемешиваем.
  • Перед подачей на стол добавляем специи и майонез и еще раз перемешиваем.

Приятного тебе аппетита!

Салат из свеклы

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 2 отварных свеклы;
– 3 куриных яйца;
– 100 граммов твердого сыра;

– 3 зубчика чеснока;
– 2 – 3 столовые ложки майонеза;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Куриные яйца отвариваем до готовности и охлаждаем.


Салат из свеклы / Фото из личного архива Сook with me at home

  • Натираем все составляющие на грубую терку. В майонез выжимаем чеснок, добавляем специи.
  • Вымешиваем салат и подаем к столу.

Приятного тебе аппетита!

Салат с баклажанами

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 4 небольших баклажана;
– кукурузный крахмал;
– 12 помидоров;
– упаковка сливочного сыра;
– половина пучка свежей кинзы или петрушки;
– масло;
– бальзамик соус;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Баклажаны моем, обрезаем хвостики и нарезаем крупными кусочками. Солим, перемешиваем и откладываем на 20 минут. Убираем лишнюю влагу бумажными полотенцами.
  • Разогреваем масло на сковороде, к подсушенным баклажанам добавляем крахмал, вымешиваем. Жарим порционно, чтобы баклажаны были хрустящими и температура масла не падала.

Салат из баклажанов / Фото из личного архива Сook with me at home

  • Слегка встряхиваем лишний крахмал, выкладываем в горячее масло и жарим, помешивая на высоком огне до золотистости.
  • Поджаренные баклажаны выкладываем на бумажную салфетку, чтобы стек излишний жир.
  • Пока баклажаны немного остывают, подготовим помидоры: моем и нарезаем на грубые куски (предварительно снимаем кожицу).
  • На тарелку выкладываем помидоры, баклажаны, добавляем специи. Маленькой ложечкой выкладываем кусочки сливочного сыра, посыпаем мелко нарубленной петрушкой или кинзой, сбрызгиваем бальзамиком.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак