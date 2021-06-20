Завтраки из овсяных хлопьев – популярное блюдо во всем мире. Овес содержит витамины B1, фосфор, медь, цинк, клетчатку и белки. Это полезный и питательный продукт.
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Если хотите разнообразить ежедневное меню, приготовьте запеканку с яблоками и овсяными хлопьями.
Яблоки выбирайте сладкие. Диетическое блюдо готовят без муки, с добавлением тертых яблок, овсяных хлопьев, молока, яйца и изюма. Подавайте как основное блюдо или легкий десерт. Для украшения выбирайте любые любимые и сезонные ягоды.
Как приготовить запеканку с яблоками и овсяными хлопьями
- Время: 35 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 175 ккал
- Яблоки помойте, очистите от кожуры и косточек. Натрите на крупной терке.
Яблоки / Фото Рexels
- Изюм выложите в миску, добавьте теплую кипяченую воду, оставьте для размягчения. Сцедите воду.
- В миске соедините овсяные хлопья с тертым яблоком, добавьте молоко, яйцо.
- Далее – добавьте изюм, ванильный сахар, щепотку корицы, перемешайте тесто до однородной консистенции.
Процесс приготовления теста / Фото Рexels
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут до готовности.
- Достаньте готовую запеканку из духовки, оставьте для охлаждения.
Запеканка с яблоками овсяными хлопьями, голубикой / Фото инстаграм Fat Killers
- Выложите на тарелку, задекорируйте творогом и ягодами. Подавайте к столу. Приятного аппетита!