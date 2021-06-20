Сніданки з вівсяних пластівців – найпопулярніша страва в усьому світі. Овес містить вітаміни B1, фосфор, мідь, цинк, клітковину та білки. Це корисний і поживний продукт.

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Якщо бажаєте урізноманітнити щоденне меню, приготуйте запіканку з яблуками та вівсяними пластівцями.

Яблука обирайте солодкі. Дієтичну страву готують без борошна, з додаванням тертих яблук, вівсяних пластівців, молока, яйця та родзинок. Подавайте як основну страву або легкий десерт. Для прикрашання обирайте будь-які улюблені та сезонні ягоди.

Як приготувати запіканку з яблуками та вівсяними пластівцями

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 175 ккал

Інгредієнти:

– 50 грамів домашнього сиру;

– 30 грамів вівсяних пластівців;

– 45 грамів молока 2,5- 3,2%;

– 2 яблука;

– 1 яйце;

– 15 грамів родзинок;

– ванільний цукор;

– кориця;

– лохина.

Яблука помийте, почистіть від шкірки та кісточок. Натріть на грубій тертці.

Яблука/Фото Рexels

Родзинки викладіть у миску, додайте теплу кип'ячену воду, залиште для розм'якшення. Зцідіть воду. У мисці з'єднайте вівсяні пластівці з тертим яблуком, додайте молоко, яйце. Далі – додайте родзинки, ванільний цукор, дрібку кориці, перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Процес приготування тіста/ Фото Рexels

Форму для випікання змастіть вершковим маслом, вилийте тісто. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин до готовності. Дістаньте готову запіканку з духовки, залиште для охолодження.

Запіканка з яблуками вівсяними пластівцями, лохиною/ Фото інстаграм Fat Killers