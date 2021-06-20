Полезный завтрак: рецепт овсяной запеканки с яблоками

Как приготовить вкусный и полезный завтрак? Мы подготовили для вас рецепт запеканки с яблоками и овсяными хлопьями, которая понравится всем.

Завтраки из овсяных хлопьев – популярное блюдо во всем мире. Овес содержит витамины B1, фосфор, медь, цинк, клетчатку и белки. Это полезный и питательный продукт.

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Если хотите разнообразить ежедневное меню, приготовьте запеканку с яблоками и овсяными хлопьями.

Яблоки выбирайте сладкие. Диетическое блюдо готовят без муки, с добавлением тертых яблок, овсяных хлопьев, молока, яйца и изюма. Подавайте как основное блюдо или легкий десерт. Для украшения выбирайте любые любимые и сезонные ягоды.

Как приготовить запеканку с яблоками и овсяными хлопьями

Время: 35 минут

35 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 175 ккал

Яблоки помойте, очистите от кожуры и косточек. Натрите на крупной терке.

– 50 граммов творога;– 30 граммов овсяных хлопьев;– 45 граммов молока 2,5– 3,2%;– 2 яблока;– 1 яйцо;– 15 граммов изюма;– ванильный сахар;– корица;– голубика.

Яблоки / Фото Рexels

Изюм выложите в миску, добавьте теплую кипяченую воду, оставьте для размягчения. Сцедите воду. В миске соедините овсяные хлопья с тертым яблоком, добавьте молоко, яйцо. Далее – добавьте изюм, ванильный сахар, щепотку корицы, перемешайте тесто до однородной консистенции.

Процесс приготовления теста / Фото Рexels

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, вылейте тесто. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут до готовности. Достаньте готовую запеканку из духовки, оставьте для охлаждения.

Запеканка с яблоками овсяными хлопьями, голубикой / Фото инстаграм Fat Killers