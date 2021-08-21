Пальчики оближешь: рецепт домашнего варенья из слив со вкусом шоколада
Источник:инстаграм Мастер Шеф СТБ
Это не простой рецепт сливового варенья на зиму – это настоящее наслаждение для взрослых и детей! Сливовое варенье с нежным вкусом шоколада прекрасно подходят к завтраку со свежим хлебом, или к горячим блинам.
Варенье из слив с шоколадным вкусом – это отличная сладкая заготовка на зиму, которую вы с легкостью можете приготовить дома.
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Своим рецептом варенья на зиму поделился талантливый шеф-повар и суперфиналист кулинарного шоу "Мастер шеф. Профессионалы" – Юра Негрич.
Повар уверяет, что такого сливового варенья вы еще не пробовали, ведь в его состав входит ароматное какао. Не теряйте времени, давайте скорее готовить вместе с профессиональными поварами!
Рецепт сливового варенья со вкусом шоколада
- Время: 48 часов
- Порции: 2
Сливовое варенье / Фото Два повара
– 2 кг слив;
– 1 кг сахара;
– 5 ст. л. какао;
– 2 ч. л. ванилина.
Приготовление:
- Тщательно выбирайте сливы для варенья: они должны быть свежими, упругими и не перезрелыми. Помойте ягоды, просушите на слое бумажного полотенца и удалите косточки.
- Переложите сливы в миску и насыпьте 500 граммов сахара. Оставьте ягоды настояться в течение суток, чтобы выделился сок.
- Через сутки добавьте к сливам какао, ванилин и остальной сахар. Для удобства предварительно смешайте все сухие ингредиенты.
- Перемешайте сливы с остальными ингредиентами и отправьте на медленный огонь. Помешивайте смесь и варите 40 минут.
- Заранее простерилизуйте банки для варенья. Разлейте горячее варенье по банкам и закройте крышками.
- Переверните банки с вареньем вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
- Храните сливовое варенье с шоколадным вкусом в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!