Варенье из слив с шоколадным вкусом – это отличная сладкая заготовка на зиму, которую вы с легкостью можете приготовить дома.

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Своим рецептом варенья на зиму поделился талантливый шеф-повар и суперфиналист кулинарного шоу "Мастер шеф. Профессионалы" – Юра Негрич.

Суперфиналист "Мастер Шеф. Профессионалы" Юра Негрич / Фото со страницы повара

Повар уверяет, что такого сливового варенья вы еще не пробовали, ведь в его состав входит ароматное какао. Не теряйте времени, давайте скорее готовить вместе с профессиональными поварами!

Рецепт сливового варенья со вкусом шоколада

Время: 48 часов

48 часов Порции: 2



Сливовое варенье / Фото Два повара

Ингредиенты:

– 2 кг слив;

– 1 кг сахара;

– 5 ст. л. какао;

– 2 ч. л. ванилина.

Приготовление: