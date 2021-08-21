Варенье из слив с шоколадным вкусом – это отличная сладкая заготовка на зиму, которую вы с легкостью можете приготовить дома.

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Своим рецептом варенья на зиму поделился талантливый шеф-повар и суперфиналист кулинарного шоу "Мастер шеф. Профессионалы" – Юра Негрич.

кухарСуперфиналист "Мастер Шеф. Профессионалы" Юра Негрич / Фото со страницы повара

Повар уверяет, что такого сливового варенья вы еще не пробовали, ведь в его состав входит ароматное какао. Не теряйте времени, давайте скорее готовить вместе с профессиональными поварами!

Рецепт сливового варенья со вкусом шоколада

  • Время: 48 часов
  • Порции: 2

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Сливовое варенье / Фото Два повара

Приготовление:

  1. Тщательно выбирайте сливы для варенья: они должны быть свежими, упругими и не перезрелыми. Помойте ягоды, просушите на слое бумажного полотенца и удалите косточки.
  2. Переложите сливы в миску и насыпьте 500 граммов сахара. Оставьте ягоды настояться в течение суток, чтобы выделился сок.
  3. Через сутки добавьте к сливам какао, ванилин и остальной сахар. Для удобства предварительно смешайте все сухие ингредиенты.
  4. Перемешайте сливы с остальными ингредиентами и отправьте на медленный огонь. Помешивайте смесь и варите 40 минут.
  5. Заранее простерилизуйте банки для варенья. Разлейте горячее варенье по банкам и закройте крышками.
  6. Переверните банки с вареньем вверх дном и накройте теплым полотенцем. Оставьте при комнатной температуре до полного остывания.
  7. Храните сливовое варенье с шоколадным вкусом в темном и прохладном месте. Приятного аппетита!