Варення зі слив із шоколадним смаком – це відмінна солодка заготовка на зиму, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.

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Своїм рецептом варення на зиму поділився талановитий шеф-кухар та суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер шеф. Професіонали" – Юра Негрич.



Суперфіналіст "Мастер Шеф. Професіонали" Юра Негрич / Фото зі сторінки кухаря

Кухар запевняє, що такого сливового варення ви ще не куштували, адже до його складу входить ароматне какао. Не гаймо часу, мерщій готувати разом з професійними кухарями!

Рецепт сливового варення зі смаком шоколаду

Час: 48 годин

48 годин Порції: 2



Сливове варення / Фото Два кухарі

Інгредієнти:

– 2 кг слив;

– 1 кг цукру;

– 5 ст. л. какао;

– 2 ч. л. ваніліну.

Приготування:

Ретельно обирайте сливи для варення: вона повинна бути свіжою, пружною та не перестиглою. Помийте ягоди, просушіть на шарі паперового рушника та видаліть кісточки.

Перекладіть сливи в миску та насипте 500 грамів цукру. Залишіть ягоди настоятися протягом доби, щоб виділився сік.

Через добу додайте до слив какао, ванілін та решту цукру. Для зручності попередньо змішайте всі сухі інгредієнти.

Перемішайте сливи з рештою інгредієнтів та відправте на повільний вогонь. Помішуйте суміш та варіть 40 хвилин.

Заздалегідь простерилізуйте банки для варення. Розлийте гаряче варення по банках та закрийте кришками.

Переверніть банки з варенням догори дном та накрийте теплим рушником. Залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.