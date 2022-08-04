Пальчики оближешь: рецепт запеченных баклажанов с мясом по-сицилийски
4 августа 2022 , 12:34Читати новину українською
Источник:инстаграмм Эктора Хименеса-Браво
После этого рецепта вы никогда не захотите обычных печеных баклажанов. Эктор Хименес-Браво охотно научит вас готовить их с начинкой.
Есть много вкусных блюд из баклажанов: от просто обжаренных колец в кляре до известной мусаки. Если вы уже не знаете чем удивить родных из этого списка – приготовьте баклажаны по-сицилийски.
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Тушеный мясной фарш с помидорами и обжаренными овощами, много сыра и пикантная паста из оливок. Вкусно!
Рецепт запеченных баклажанов по-сицилийски
- Время: 40 минут
- Порции: 2
– 1 баклажан;
– оливковое масло;
– соль;
– черный молотый перец,
Для начинки:
– 50 граммов лука;
– 20 граммов чеснока;
– 100 граммов куриного фарша;
– 50 – 100 граммов томатов пелати;
– соль;
– черный молотый перец.
Дополнительно:
– 100 граммов зеленых оливок без косточки;
– 50 граммов грецких орехов;
– 50 граммов сыра пармезан;
– 75 граммов оливкового масла;
– 10 граммов базилика;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разрежьте баклажан вдоль. На каждой половине баклажана сделайте решетку ножом. Натрите его специями и полейте растительным маслом.
- Запечь его в духовке при 180 градусах до готовности (20 минут).
- Пока баклажаны пекутся, займемся начинкой. Мелко нашинкуйте чеснок и репчатый лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Сдобрите специями.
- Добавьте в зажарку куриный фарш и продолжайте обжаривать. Влейте нарезанные томаты и сок – перемешайте и продолжайте тушить на умеренном огне.
- Отдельно перебейте в блендере зеленые оливки без косточек, грецкие орехи, пармезан, несколько листиков базилика, влейте масла и сдобрите специями.
- Выложите на готовые баклажаны куриную начинку, посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку еще на 5 минут при 200 градусах.
- Перед подачей подайте блюдо с оливковой пастой.
Приятного тебе аппетита!