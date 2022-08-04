Існує багато смачних страв з баклажанів: від просто обсмажених кілець в клярі до відомої мусаки. Якщо ви вже не знаєте чим здивувати рідних з цього переліку – приготуйте баклажани по-сицилійськи.

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Тушкований м'ясний фарш з томатами та обсмаженими овочами, багато сиру та пікантна паста з оливок. Смакота!

Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 1 баклажан;

– оливкова олія;

– сіль;

– чорний мелений перець,

Для начинки:

– 50 грамів цибулі;

– 20 грамів часнику;

– 100 грамів курячого фаршу;

– 50 – 100 грамів томатів пелаті;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Додатково:

– 100 грамів зелених оливок без кісточки;

– 50 грамів волоських горіхів;

– 50 грамів сиру пармезан;

– 75 грамів оливкової олії;

– 10 грамів базиліку;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розріжте баклажан повздовж. На кожній половині баклажана зробіть решітку ножем. Натріть його спеціями та полийте олією.

Запечіть його в духовці при 180 градусах до готовності (20 хвилин).

Доки баклажани печуться, займемося начинкою. Дрібно наріжте часник та ріпчасту цибулю. Обсмажте їх на сковорідці з невеликою кількістю олії. Присмачте спеціями.

Додайте до засмажки курячий фарш та продовжуйте обсмажувати. Влийте нарізані томати та сік з них – перемішайте та продовжуйте тушкувати на помірному вогні.

Окремо перебийте у блендері зелені оливки без кісточок, волоські горіхи, пармезан, кілька листочків базиліка, влийте олії та присмачте спеціями.

Викладіть на готові баклажани курячу начинку, посипте тертим сиром. Відправте все в духовку ще на 5 хвилин при 200 градусах.

Перед подачею подайте страву з оливковою пастою.

Смачного!