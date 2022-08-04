Існує багато смачних страв з баклажанів: від просто обсмажених кілець в клярі до відомої мусаки. Якщо ви вже не знаєте чим здивувати рідних з цього переліку – приготуйте баклажани по-сицилійськи.
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Тушкований м'ясний фарш з томатами та обсмаженими овочами, багато сиру та пікантна паста з оливок. Смакота!
Рецепт запечених баклажанів по-сицилійськи
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Розріжте баклажан повздовж. На кожній половині баклажана зробіть решітку ножем. Натріть його спеціями та полийте олією.
- Запечіть його в духовці при 180 градусах до готовності (20 хвилин).
- Доки баклажани печуться, займемося начинкою. Дрібно наріжте часник та ріпчасту цибулю. Обсмажте їх на сковорідці з невеликою кількістю олії. Присмачте спеціями.
- Додайте до засмажки курячий фарш та продовжуйте обсмажувати. Влийте нарізані томати та сік з них – перемішайте та продовжуйте тушкувати на помірному вогні.
- Окремо перебийте у блендері зелені оливки без кісточок, волоські горіхи, пармезан, кілька листочків базиліка, влийте олії та присмачте спеціями.
- Викладіть на готові баклажани курячу начинку, посипте тертим сиром. Відправте все в духовку ще на 5 хвилин при 200 градусах.
- Перед подачею подайте страву з оливковою пастою.
Смачного!