Есть много вкусных блюд из баклажанов: от просто обжаренных колец в кляре до известной мусаки. Если вы уже не знаете чем удивить родных из этого списка – приготовьте баклажаны по-сицилийски.

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Тушеный мясной фарш с помидорами и обжаренными овощами, много сыра и пикантная паста из оливок. Вкусно!

Рецепт запеченных баклажанов по-сицилийски

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 1 баклажан;

– оливковое масло;

– соль;

– черный молотый перец,

Для начинки:

– 50 граммов лука;

– 20 граммов чеснока;

– 100 граммов куриного фарша;

– 50 – 100 граммов томатов пелати;

– соль;

– черный молотый перец.

Дополнительно:

– 100 граммов зеленых оливок без косточки;

– 50 граммов грецких орехов;

– 50 граммов сыра пармезан;

– 75 граммов оливкового масла;

– 10 граммов базилика;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление:

Разрежьте баклажан вдоль. На каждой половине баклажана сделайте решетку ножом. Натрите его специями и полейте растительным маслом.

Запечь его в духовке при 180 градусах до готовности (20 минут).

Пока баклажаны пекутся, займемся начинкой. Мелко нашинкуйте чеснок и репчатый лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Сдобрите специями.

Добавьте в зажарку куриный фарш и продолжайте обжаривать. Влейте нарезанные томаты и сок – перемешайте и продолжайте тушить на умеренном огне.

Отдельно перебейте в блендере зеленые оливки без косточек, грецкие орехи, пармезан, несколько листиков базилика, влейте масла и сдобрите специями.

Выложите на готовые баклажаны куриную начинку, посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку еще на 5 минут при 200 градусах.

Перед подачей подайте блюдо с оливковой пастой.

Приятного тебе аппетита!