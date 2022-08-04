Есть много вкусных блюд из баклажанов: от просто обжаренных колец в кляре до известной мусаки. Если вы уже не знаете чем удивить родных из этого списка – приготовьте баклажаны по-сицилийски.

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Тушеный мясной фарш с помидорами и обжаренными овощами, много сыра и пикантная паста из оливок. Вкусно!

Рецепт запеченных баклажанов по-сицилийски

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Разрежьте баклажан вдоль. На каждой половине баклажана сделайте решетку ножом. Натрите его специями и полейте растительным маслом.
  • Запечь его в духовке при 180 градусах до готовности (20 минут).
  • Пока баклажаны пекутся, займемся начинкой. Мелко нашинкуйте чеснок и репчатый лук. Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Сдобрите специями.
  • Добавьте в зажарку куриный фарш и продолжайте обжаривать. Влейте нарезанные томаты и сок – перемешайте и продолжайте тушить на умеренном огне.
  • Отдельно перебейте в блендере зеленые оливки без косточек, грецкие орехи, пармезан, несколько листиков базилика, влейте масла и сдобрите специями.
  • Выложите на готовые баклажаны куриную начинку, посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку еще на 5 минут при 200 градусах.
  • Перед подачей подайте блюдо с оливковой пастой.

Приятного тебе аппетита!