В панеттоне добавляют добавки в виде сухофруктов, таких как изюм, а также цукатов. Этот хлеб зародился в Милане, Италия, и быстро стал очень популярным по всей Европе и США.
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Панеттоне в домашних условиях
Время: 2 часа
- Порций: 4
Приготовление:
- Замочите сухофрукты в смеси апельсинового сока и рома, добавьте цедру апельсина и оставьте на ночь.
- Опара: смешайте теплое молоко с сухими ингредиентами и выдержите в духовке при температуре 37°С в течение 30 минут.
- К опаре добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 12 часов или на 3 часа в духовке при 37°С.
- К первому тесту добавьте все ингредиенты, за исключением масла и сухофруктов. Вымешивайте в течение 15 минут.
- Масло (холодное) нарежьте на кубики и добавляйте в тесто порциями, вымешивая после каждой порции.
- После добавления последней порции масла, вымешивайте еще 15 минут. В конце, добавьте сухофрукты.
- Поставьте тесто в теплое место на 2 – 3 часа (до удвоения объема), каждый час аккуратно извлекая его.
- Разделите тесто на равные части. Сформируйте шарики и разложите их по формам. Оставьте в теплом месте до полного поднятия.
- Макаронаж: все ингредиенты смешайте до получения однородной массы, переложите в кондитерский мешок и нанесите на куличи, как показано в видеоинструкции.
- Посыпьте изделия миндальными лепестками и сахарной пудрой.
- Выпекайте при температуре 175°С в течение 35 минут.
- Готовые куличи проколите снизу шпажками и подвесьте верхушками вниз до полного остывания.