До панеттоне додають добавки у вигляді сухофруктів, таких як ізюм, а також цукатів. Цей хліб зародився в Мілані, Італія, і швидко став дуже популярним по всій Європі та США.

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Панеттоне в домашніх умовах

Час : 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів сухофруктів (замочити на ніч);

– 1 апельсин або 2 невеликих (сік + цедра);

– 30 мілілітрів рому.

Опара:

– 180 мілілітрів теплого молока;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– 100 грамів сильного борошна (вміст білка вище 10 грамів);

перше тісто:

– вся опара;

– 30 грамів цукру;

– 2 яйця;

– 130 грамів сильного борошна.

Друге тісто:

– перше тісто;

– 180 грамів цукру;

– 1 яйце;

– 3 жовтки;

– 2 чайні ложки ванільного цукру;

– 300 грамів сильного борошна;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 130 грамів масла;

– замочені сухофрукти.

Макаронаж:

– 120 грамів цукрової пудри;

– 60 грамів мигдалевого борошна;

– 2 білки;

– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;

– мигдальні пелюстки;

– цукрова пудра.

Приготування:

Замочіть сухофрукти у суміші апельсинового соку та рому, додайте цедру апельсина і залиште на ніч. Опара: змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами і витримайте в духовці при температурі 37°С впродовж 30 хвилин. До опари додайте всі інші інгредієнти, добре перемішайте до однорідності та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовці при 37°С. До першого тіста додайте всі інгредієнти, за винятком масла і сухофруктів. Вимішуйте впродовж 15 хвилин. Масло (холодне) наріжте на кубики і додавайте в тісто порціями, вимішуючи після кожної порції. Після додавання останньої порції масла, вимішуйте ще 15 хвилин. Врешті, додайте сухофрукти. Поставте тісто в тепле місце на 2 – 3 години (до подвоєння об'єму), кожну годину акуратно витягуючи його. Розділіть тісто на рівні частини. Сформуйте кульки і розкладіть їх по формах. Залиште в теплому місці до повного підняття. Макаронаж: всі інгредієнти змішайте до отримання однорідної маси, перекладіть у кондитерський мішок і нанесіть на паски, як показано у відеоінструкції. Посипте вироби мигдалевими пелюстками та цукровою пудрою. Випікайте при температурі 175°С протягом 35 хвилин. Готові паски проколіть знизу шпажками і підвісьте верхівками вниз до повного охолодження.

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