До панеттоне додають добавки у вигляді сухофруктів, таких як ізюм, а також цукатів. Цей хліб зародився в Мілані, Італія, і швидко став дуже популярним по всій Європі та США.

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Панеттоне в домашніх умовах

  • Час: 2 години

  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Замочіть сухофрукти у суміші апельсинового соку та рому, додайте цедру апельсина і залиште на ніч.
  2. Опара: змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами і витримайте в духовці при температурі 37°С впродовж 30 хвилин.
  3. До опари додайте всі інші інгредієнти, добре перемішайте до однорідності та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовці при 37°С.
  4. До першого тіста додайте всі інгредієнти, за винятком масла і сухофруктів. Вимішуйте впродовж 15 хвилин.
  5. Масло (холодне) наріжте на кубики і додавайте в тісто порціями, вимішуючи після кожної порції.
  6. Після додавання останньої порції масла, вимішуйте ще 15 хвилин. Врешті, додайте сухофрукти.
  7. Поставте тісто в тепле місце на 2 – 3 години (до подвоєння об'єму), кожну годину акуратно витягуючи його.
  8. Розділіть тісто на рівні частини. Сформуйте кульки і розкладіть їх по формах. Залиште в теплому місці до повного підняття.
  9. Макаронаж: всі інгредієнти змішайте до отримання однорідної маси, перекладіть у кондитерський мішок і нанесіть на паски, як показано у відеоінструкції.
  10. Посипте вироби мигдалевими пелюстками та цукровою пудрою.
  11. Випікайте при температурі 175°С протягом 35 хвилин.
  12. Готові паски проколіть знизу шпажками і підвісьте верхівками вниз до повного охолодження.