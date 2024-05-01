До панеттоне додають добавки у вигляді сухофруктів, таких як ізюм, а також цукатів. Цей хліб зародився в Мілані, Італія, і швидко став дуже популярним по всій Європі та США.
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Панеттоне в домашніх умовах
Час: 2 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Замочіть сухофрукти у суміші апельсинового соку та рому, додайте цедру апельсина і залиште на ніч.
- Опара: змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами і витримайте в духовці при температурі 37°С впродовж 30 хвилин.
- До опари додайте всі інші інгредієнти, добре перемішайте до однорідності та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовці при 37°С.
- До першого тіста додайте всі інгредієнти, за винятком масла і сухофруктів. Вимішуйте впродовж 15 хвилин.
- Масло (холодне) наріжте на кубики і додавайте в тісто порціями, вимішуючи після кожної порції.
- Після додавання останньої порції масла, вимішуйте ще 15 хвилин. Врешті, додайте сухофрукти.
- Поставте тісто в тепле місце на 2 – 3 години (до подвоєння об'єму), кожну годину акуратно витягуючи його.
- Розділіть тісто на рівні частини. Сформуйте кульки і розкладіть їх по формах. Залиште в теплому місці до повного підняття.
- Макаронаж: всі інгредієнти змішайте до отримання однорідної маси, перекладіть у кондитерський мішок і нанесіть на паски, як показано у відеоінструкції.
- Посипте вироби мигдалевими пелюстками та цукровою пудрою.
- Випікайте при температурі 175°С протягом 35 хвилин.
- Готові паски проколіть знизу шпажками і підвісьте верхівками вниз до повного охолодження.