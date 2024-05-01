Такая воздушная и ароматная: рецепт панеттоне в домашних условиях

Панеттоне - традиционный итальянский праздничный хлеб. Этот сладкий хлеб имеет высокую, куполообразную форму и обычно приготовлен из дрожжевого теста.

В панеттоне добавляют добавки в виде сухофруктов, таких как изюм, а также цукатов. Этот хлеб зародился в Милане, Италия, и быстро стал очень популярным по всей Европе и США.

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Панеттоне в домашних условиях

Время : 2 часа

Порций: 4

– 250 грамм сухофруктов (замочить на ночь);– 1 апельсин или 2 небольших (сок + цедра);– 30 миллилитров рома.Опара:– 180 миллилитров теплого молока;– 7 граммов сухих дрожжей;– 1 чайная ложка сахара;– 100 грамм сильной муки (содержание белка выше 10 граммов);– вся опара;– 30 грамм сахара;– 2 яйца;– 130 грамм сильной муки.Второе тесто:– первое тесто;– 180 грамм сахара;– 1 яйцо;– 3 желтка;– 2 чайные ложки ванильного сахара;– 300 грамм сильной муки;– 1/2 чайной ложки соли;– 130 грамм масла;– замоченные сухофрукты.– 120 грамм сахарной пудры;– 60 грамм миндальной муки;– 2 белка;– 40 грамм кукурузного крахмала;– миндальные лепестки;– сахарная пудра.

Приготовление:

Замочите сухофрукты в смеси апельсинового сока и рома, добавьте цедру апельсина и оставьте на ночь. Опара: смешайте теплое молоко с сухими ингредиентами и выдержите в духовке при температуре 37°С в течение 30 минут. К опаре добавьте все остальные ингредиенты, хорошо перемешайте до однородности и поставьте в холодильник на 12 часов или на 3 часа в духовке при 37°С. К первому тесту добавьте все ингредиенты, за исключением масла и сухофруктов. Вымешивайте в течение 15 минут. Масло (холодное) нарежьте на кубики и добавляйте в тесто порциями, вымешивая после каждой порции. После добавления последней порции масла, вымешивайте еще 15 минут. В конце, добавьте сухофрукты. Поставьте тесто в теплое место на 2 – 3 часа (до удвоения объема), каждый час аккуратно извлекая его. Разделите тесто на равные части. Сформируйте шарики и разложите их по формам. Оставьте в теплом месте до полного поднятия. Макаронаж: все ингредиенты смешайте до получения однородной массы, переложите в кондитерский мешок и нанесите на куличи, как показано в видеоинструкции. Посыпьте изделия миндальными лепестками и сахарной пудрой. Выпекайте при температуре 175°С в течение 35 минут. Готовые куличи проколите снизу шпажками и подвесьте верхушками вниз до полного остывания.