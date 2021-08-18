Parmigiana di melanzane – классическое блюдо итальянской кухни, которое состоит из обжаренных баклажанов, сыра моцарелла и пармезана. Перед выпеканием блюдо обильно поливают помидорным соусом и перекладывают слоями.
Читайте также "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит
Баклажаны по-итальянски по рецепту кулинарки Тани Литвиновой быстро готовятся и не требуют много кулинарных умений. Чтобы лакомиться блюдом зимой заранее подготовьте баклажаны: нарежьте их тонкими полосками, посолите и обжарьте на сковороде с маслом.
Выложите охлажденные баклажаны в пищевые контейнеры и отправьте в морозилку.
Рецепт баклажанов по-итальянски
- Время: 30 – 45 минут
- Порции: 4 – 6
Пармиджано ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Нарежьте баклажаны тонкими полосками, посолите и обжарьте на сковороде с обеих сторон.
- Выложите готовые баклажаны на тарелку покрытую бумажным полотенцем, чтобы впитать лишний жир из овощей.
- Для приготовления соуса нарежьте помидоры четвертинками, переложите в чашу блендера и измельчите в пюре.
Приготовление пармиджано ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиновой
- В кастрюлю налейте 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте раздавленый лезвием ножа чеснок. Перелейте пюре помидоров и перемешайте.
- Добавьте к соусу сахар, соль, черный молотый перец, базилик и перемешайте. Варите соус 10 минут до загущения.
Приготовление пармиджано ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной
- Выложите на дно стеклянной или керамической формы слой баклажанов, полейте сверху помидорным соусом.
- Натрите моцареллу и снова выложите слой баклажанов. Чередуйте ингредиенты в таком порядке, пока не заполните всю форму.
Приготовление пармиджано ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной
- Отправьте блюдо в духовку и запекайте в течение 30 минут.
Приготовление пармиджано ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной
- Готовые баклажаны немного охладите, разложите на тарелки, посыпьте пармезаном и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рецепт баклажанов по-итальянски за 30 минут – видео: