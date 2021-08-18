Parmigiana di melanzane – класична страва італійської кухні, яка складається з обсмажених баклажанів, сиру моцарела та пармезану. Перед випіканням страву рясно поливають помідоровим соусом та перекладають шарами.

Читайте також "Та сама курочка": у магазинах з'явився загадковий бренд – кому він належить

Баклажани по-італійськи за рецептом кулінарки Тані Литвинової швидко готуються та не потребують багато кулінарних вмінь. Щоб ласувати стравою взимку заздалегідь підготуйте баклажани: наріжте їх тонкими полосками, посоліть та обсмажте на сковорідці з олією.

Викладіть охолоджені баклажани у харчові контейнери та відправте в морозилку.

Рецепт баклажанів по-італійськи

Час: 30 – 45 хвилин

30 – 45 хвилин Порції: 4 – 6



Парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

Інгредієнти:

– 700 г очищених баклажанів;

– 1 кг помідорів;

– 3 зубчики часнику;

– 1 ст. л. цукру;

– 1 ч. л. солі;

– 1 ч. л. орегано;

– ½ ч. л. чорного меленого перцю;

– 3 гілочки базиліку;

– 300 г сиру Моцарела;

– 50 г сиру Пармезан.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів.

Наріжте баклажани тонкими полосками, посоліть та обсмажте на сковорідці з обох сторін.

Викладіть готові баклажани на тарілки вкриту паперовим рушником, щоб увібрати зайвий жир з овочів.

Для приготування соусу наріжте помідори четвертинками, перекладіть у чашу блендера та подрібніть в пюре.



Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

У каструлю налийте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте розчалений лезом ножа часник. Перелийте пюре помідорів та перемішайте.

Додайте до соусу цукор, сіль, чорний мелений перець, базилік і перемішайте. Варіть соус 10 хвилин до загущування.



Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

Викладіть на дно скляної або керамічної форми шар баклажанів, полийте зверху помідоровим соусом.

Натріть моцарелу та знову викладіть шар баклажанів. Чергуйте інгредієнти в такому порядку, доки не заповните всю форму.



Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

Відправте страву в духовку та запікайте протягом 30 хвилин.



Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

Готові баклажани трішки охолодіть, розкладіть на тарілки, посипте пармезаном та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт баклажанів по-італійськи за 30 хвилин – відео: