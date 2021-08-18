Parmigiana di melanzane – класична страва італійської кухні, яка складається з обсмажених баклажанів, сиру моцарела та пармезану. Перед випіканням страву рясно поливають помідоровим соусом та перекладають шарами.

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Баклажани по-італійськи за рецептом кулінарки Тані Литвинової швидко готуються та не потребують багато кулінарних вмінь. Щоб ласувати стравою взимку заздалегідь підготуйте баклажани: наріжте їх тонкими полосками, посоліть та обсмажте на сковорідці з олією.

Викладіть охолоджені баклажани у харчові контейнери та відправте в морозилку.

Рецепт баклажанів по-італійськи

  • Час: 30 – 45 хвилин
  • Порції: 4 – 6

запіканка
Парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  1. Наріжте баклажани тонкими полосками, посоліть та обсмажте на сковорідці з обох сторін.
  1. Викладіть готові баклажани на тарілки вкриту паперовим рушником, щоб увібрати зайвий жир з овочів.
  1. Для приготування соусу наріжте помідори четвертинками, перекладіть у чашу блендера та подрібніть в пюре.

запіканка
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

  1. У каструлю налийте 2 столові ложки оливкової олії та обсмажте розчалений лезом ножа часник. Перелийте пюре помідорів та перемішайте.
  1. Додайте до соусу цукор, сіль, чорний мелений перець, базилік і перемішайте. Варіть соус 10 хвилин до загущування.

соус
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

  1. Викладіть на дно скляної або керамічної форми шар баклажанів, полийте зверху помідоровим соусом.
  1. Натріть моцарелу та знову викладіть шар баклажанів. Чергуйте інгредієнти в такому порядку, доки не заповните всю форму.

запіканка
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

  1. Відправте страву в духовку та запікайте протягом 30 хвилин.

запіканка
Приготування парміджано ді меланзане / Скріншот з відео Тані Литвиної

  1. Готові баклажани трішки охолодіть, розкладіть на тарілки, посипте пармезаном та подавайте до столу. Смачного!

Рецепт баклажанів по-італійськи за 30 хвилин – відео: