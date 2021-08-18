Пармиджана ди меланзане: закуска из баклажанов по-итальянски по рецепту Тани Литвиновой

18 августа 2021 , 15:08
Читати новину українською

Источник:

ютуб Тани Литвиновой

Это блюдо из баклажанов может быть отличной закуской к праздничному столу, или заменить целый ужин. Баклажаны по-итальянски очень сытные, их можно подавать с легким салатом или бокалом белого вина.

Parmigiana di melanzane – классическое блюдо итальянской кухни, которое состоит из обжаренных баклажанов, сыра моцарелла и пармезана. Перед выпеканием блюдо обильно поливают помидорным соусом и перекладывают слоями.

Читайте также "Та самая курочка": в магазинах появился загадочный бренд – кому он принадлежит

Баклажаны по-итальянски по рецепту кулинарки Тани Литвиновой быстро готовятся и не требуют много кулинарных умений. Чтобы лакомиться блюдом зимой заранее подготовьте баклажаны: нарежьте их тонкими полосками, посолите и обжарьте на сковороде с маслом.

Выложите охлажденные баклажаны в пищевые контейнеры и отправьте в морозилку.

Рецепт баклажанов по-итальянски

  • Время: 30 – 45 минут
  • Порции: 4 – 6


Пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

Ингредиенты:
– 700 г очищенных баклажанов;
– 1 кг помидоров;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 ст. л. сахара,
– 1 ч. л. соли;
– 1 ч. л. орегано;
– ½ ч. л. черного молотого перца
– 3 веточки базилика;
– 300 г сыра моцарелла;
– 50 г сыра пармезан.

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Нарежьте баклажаны тонкими полосками, посолите и обжарьте на сковороде с обеих сторон.
  3. Выложите готовые баклажаны на тарелку покрытую бумажным полотенцем, чтобы впитать лишний жир из овощей.
  4. Для приготовления соуса нарежьте помидоры четвертинками, переложите в чашу блендера и измельчите в пюре.


Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиновой

  1. В кастрюлю налейте 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте раздавленый лезвием ножа чеснок. Перелейте пюре помидоров и перемешайте.
  2. Добавьте к соусу сахар, соль, черный молотый перец, базилик и перемешайте. Варите соус 10 минут до загущения.


Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

  1. Выложите на дно стеклянной или керамической формы слой баклажанов, полейте сверху помидорным соусом.
  2. Натрите моцареллу и снова выложите слой баклажанов. Чередуйте ингредиенты в таком порядке, пока не заполните всю форму.


Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

  1. Отправьте блюдо в духовку и запекайте в течение 30 минут.


Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

  1. Готовые баклажаны немного охладите, разложите на тарелки, посыпьте пармезаном и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Баклажаны по-итальянски за 30 минут – видео:

 

Автор: Богданна Рибак