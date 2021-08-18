Пармиджана ди меланзане: закуска из баклажанов по-итальянски по рецепту Тани Литвиновой

Это блюдо из баклажанов может быть отличной закуской к праздничному столу, или заменить целый ужин. Баклажаны по-итальянски очень сытные, их можно подавать с легким салатом или бокалом белого вина.

Parmigiana di melanzane – классическое блюдо итальянской кухни, которое состоит из обжаренных баклажанов, сыра моцарелла и пармезана. Перед выпеканием блюдо обильно поливают помидорным соусом и перекладывают слоями.

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Баклажаны по-итальянски по рецепту кулинарки Тани Литвиновой быстро готовятся и не требуют много кулинарных умений. Чтобы лакомиться блюдом зимой заранее подготовьте баклажаны: нарежьте их тонкими полосками, посолите и обжарьте на сковороде с маслом.

Выложите охлажденные баклажаны в пищевые контейнеры и отправьте в морозилку.

Рецепт баклажанов по-итальянски

Время : 30 – 45 минут

: 30 – 45 минут Порции: 4 – 6



Пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Нарежьте баклажаны тонкими полосками, посолите и обжарьте на сковороде с обеих сторон. Выложите готовые баклажаны на тарелку покрытую бумажным полотенцем, чтобы впитать лишний жир из овощей. Для приготовления соуса нарежьте помидоры четвертинками, переложите в чашу блендера и измельчите в пюре.

– 700 г очищенных баклажанов;– 1 кг помидоров;– 3 зубчика чеснока;– 1 ст. л. сахара,– 1 ч. л. соли;– 1 ч. л. орегано;– ½ ч. л. черного молотого перца– 3 веточки базилика;– 300 г сыра моцарелла;– 50 г сыра пармезан.



Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиновой

В кастрюлю налейте 2 столовые ложки оливкового масла и обжарьте раздавленый лезвием ножа чеснок. Перелейте пюре помидоров и перемешайте. Добавьте к соусу сахар, соль, черный молотый перец, базилик и перемешайте. Варите соус 10 минут до загущения.



Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

Выложите на дно стеклянной или керамической формы слой баклажанов, полейте сверху помидорным соусом. Натрите моцареллу и снова выложите слой баклажанов. Чередуйте ингредиенты в таком порядке, пока не заполните всю форму.



Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

Отправьте блюдо в духовку и запекайте в течение 30 минут.



Приготовление пармиджана ди меланзане / Скриншот с видео Тани Литвиной

Готовые баклажаны немного охладите, разложите на тарелки, посыпьте пармезаном и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Баклажаны по-итальянски за 30 минут – видео: