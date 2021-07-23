Нежнейшая закуска к столу: рецепт паштета из куриной печени от Владимира Ярославского

Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом куриного паштета, который вы с легкостью можете приготовить дома. Такую закуску можно подать на завтрак с гренками, или на семейные застолья.

Паштет из куриной печени – нежная и вкусная закуска, которая прекрасно подойдет к хрустящим брускеттам. Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет.

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Легкий и приятный на вкус паштет понравится даже самым требовательным гурманам. А еще его можно залить винным желе, или покрыть сверху фруктовым.

Рецепт паштета из куриной печени с овощами

Время: 80 минут

80 минут Порции: 1 – 2



Куриный паштет / Фото Владимира Ярославского

Тщательно почистите печень от пленок и желчи. Овощи помойте водой, снимите кожуры и нарежьте произвольно. Владимир Ярославский нарезал их кубиками.





Фото со страницы шеф-повара

Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней сначала морковь, далее добавьте лук и сельдерей. Отодвиньте овощи на край сковородки, на свободную половину выложите печень и обжаривайте ингредиенты до готовности.





Фото со страницы шеф-повара

Добавьте к ингредиентам душистый перец, соль, черный молотый перец и свежий тимьян. Накройте сковородку крышкой и тушите на медленном огне 12 – 15 минут. Снимите крышку со сковородки и готовьте еще 5 – 10 минут. Добавьте к ингредиентам мед, перемешайте и снимите сковородку с плиты. Полностью охладите блюдо и пропустите 2 раза через мясорубку. Добавьте мягкое сливочное масло и снова пропустите через мясорубку.





Фото со страницы шеф-повара

Чтобы получить идеально нежную структуру паштета – перебейте его блендером и перетрите через сито.





Фото со страницы шеф-повара

Блюдо готово. Приятного аппетита!

– 500 г куриной печени;– 300 г репчатого лука;– 250 г моркови;– 75 г стебля сельдерея;– 200 г сливочного масла;– 20 г меда;– соль по вкусу;– тимьян по вкусу;– растительное масло для жарки;– душистый и черный молотый перец по вкусу.