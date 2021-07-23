Нежнейшая закуска к столу: рецепт паштета из куриной печени от Владимира Ярославского
23 июля 2021 , 19:30Читати новину українською
Источник:Володимир Ярославский
Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями вкусным рецептом куриного паштета, который вы с легкостью можете приготовить дома. Такую закуску можно подать на завтрак с гренками, или на семейные застолья.
Паштет из куриной печени – нежная и вкусная закуска, которая прекрасно подойдет к хрустящим брускеттам. Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет.
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Легкий и приятный на вкус паштет понравится даже самым требовательным гурманам. А еще его можно залить винным желе, или покрыть сверху фруктовым.
Рецепт паштета из куриной печени с овощами
- Время: 80 минут
- Порции: 1 – 2
Куриный паштет / Фото Владимира Ярославского
– 500 г куриной печени;
– 300 г репчатого лука;
– 250 г моркови;
– 75 г стебля сельдерея;
– 200 г сливочного масла;
– 20 г меда;
– соль по вкусу;
– тимьян по вкусу;
– растительное масло для жарки;
– душистый и черный молотый перец по вкусу.
- Тщательно почистите печень от пленок и желчи.
- Овощи помойте водой, снимите кожуры и нарежьте произвольно. Владимир Ярославский нарезал их кубиками.
Фото со страницы шеф-повара
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней сначала морковь, далее добавьте лук и сельдерей.
- Отодвиньте овощи на край сковородки, на свободную половину выложите печень и обжаривайте ингредиенты до готовности.
Фото со страницы шеф-повара
- Добавьте к ингредиентам душистый перец, соль, черный молотый перец и свежий тимьян.
- Накройте сковородку крышкой и тушите на медленном огне 12 – 15 минут.
- Снимите крышку со сковородки и готовьте еще 5 – 10 минут.
- Добавьте к ингредиентам мед, перемешайте и снимите сковородку с плиты.
- Полностью охладите блюдо и пропустите 2 раза через мясорубку.
- Добавьте мягкое сливочное масло и снова пропустите через мясорубку.
Фото со страницы шеф-повара
- Чтобы получить идеально нежную структуру паштета – перебейте его блендером и перетрите через сито.
Фото со страницы шеф-повара
- Блюдо готово. Приятного аппетита!