Паштет из куриной печени – нежная и вкусная закуска, которая прекрасно подойдет к хрустящим брускеттам. Такой паштет очень мягкий, нежный, не темнеет.

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Легкий и приятный на вкус паштет понравится даже самым требовательным гурманам. А еще его можно залить винным желе, или покрыть сверху фруктовым.

Рецепт паштета из куриной печени с овощами

Время: 80 минут

80 минут Порции: 1 – 2



Куриный паштет / Фото Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 500 г куриной печени;

– 300 г репчатого лука;

– 250 г моркови;

– 75 г стебля сельдерея;

– 200 г сливочного масла;

– 20 г меда;

– соль по вкусу;

– тимьян по вкусу;

– растительное масло для жарки;

– душистый и черный молотый перец по вкусу.