Паштет з курячої печінки – ніжна та смачна закуска, яка чудово підійде до хрумких брускет. Такий паштет дуже м'який, ніжний, не темніє.

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Легкий і приємний на смак паштет сподобається навіть найвибагливішим гурманам. А ще його додатково можна залити винним желе, або покрити зверху фруктовим.

Рецепт паштету з курячої печінки та овочів

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 1 – 2



Курячий паштет / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:

– 500 г курячої печінки;

– 300 г ріпчастої цибулі;

– 250 г моркви;

– 75 г стебла селери;

– 200 г вершкового масла;

– 20 г меду;

– сіль на ваш смак;

– чебрець на ваш смак;

– рослинна олія для смаження;

– запашний і чорний мелений перець на ваш смак.