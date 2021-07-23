Паштет з курячої печінки – ніжна та смачна закуска, яка чудово підійде до хрумких брускет. Такий паштет дуже м'який, ніжний, не темніє.
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Легкий і приємний на смак паштет сподобається навіть найвибагливішим гурманам. А ще його додатково можна залити винним желе, або покрити зверху фруктовим.
Рецепт паштету з курячої печінки та овочів
- Час: 80 хвилин
- Порції: 1 – 2
Курячий паштет / Фото Володимира Ярославського
- Ретельно почистіть печінку від плівок та жовчі.
- Овочі помийте водою, зніміть шкірки та наріжте довільно. Володимир Ярославський нарізав їх кубиками.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку моркву, далі додайте цибулю та селеру.
- Відсуньте овочі на край сковорідки, на вільну половину викладіть печінку та обсмажуйте інгредієнти до готовності.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Додайте до інгредієнтів запашний перець, сіль, чорний мелений перець і свіжий чебрець. Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте на повільному вогні 12 – 15 хвилин.
- Зніміть кришку зі сковорідки та готуйте ще 5 – 10 хвилин.
- Додайте до інгредієнтів мед, перемішайте та зніміть сковорідку з плити.
- Повністю охолодіть страву та пропустіть 2 рази через м'ясорубку.
- Додайте м'яке вершкове масло та знову пропустіть через м'ясорубку.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Щоб отримати ідеально ніжну структуру паштету – перебийте його блендером та перетріть через сито.
Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Страва готова. Смачного!