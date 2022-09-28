Британская классика: рецепт пастушьего пирога с картофельным пюре и говяжьим фаршем

Не знаете, что оригинального и нового приготовить из картофельного пюре, которое осталось после обеда или ужина? Попробуйте пастуший пирог с говяжьим фаршем и зеленым горошком. Сочетание всех этих ингредиентов в одном блюде покорит ваше сердце.

Чаще всего говяжий фарш становится основой для сочных котлет, тефтелек с подливкой или пасты болоньезе. Но на самом деле этот продукт более универсален, чем вы думали до сих пор. Именно фарш придаст вашему блюду питательность и оригинальность, даже если сочетать привычные продукты. К примеру, приготовив пастуший пирог.

Это интересно Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое попробует всю семью

Это традиционное блюдо британской кухни хорошо известно во всем мире. По классическому рецепту оно готовится только из картофеля, говяжьего фарша и специй. Мы предлагаем несколько разнообразить ингредиенты добавлением зеленого горошка, моркови и томатной пасты. Эти овощи сделают блюдо еще более аппетитным и вкусным.

Но чтобы пастуший пирог понравился всей семье, выбирайте безопасный говяжий фарш у надежного производителя. Такого как ТМ Skott Smeat, производство которого соответствует стандарту HACCP, а мясо на всех этапах проходит строгий контроль с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм. Следовательно, в каждой упаковке фарша ТМ Skott Smeat – только свежий продукт из фермерской говядины.

Фарши от ТМ Skott Smeat не только вкусные, но и безопасные / Фото Skott Smeat

Найти продукцию Skott Smeat просто, ведь она представлена в сетях: "Ашан", "Варус", "Копейка", "Таврия В", "Мегамаркет" и "Мясомаркет".

Так что айда экспериментировать на кухне! Мы уверены, что после приготовления этого сытного картофельного пирога с настоящим фермерским фаршем, довольными останутся и дети, и взрослые.

Пирог овцевода: рецепт с горошком и морковью

Время: 1 час

Порции: 6

– упаковка говяжьего фарша от– 500 граммов картофельного пюре;– 200 граммов консервированного зеленого горошка или свежемороженого;– 100 граммов твердого сыра;– 2 средние моркови;– 1 репчатый лук;– 1 сырой яичный желток;– 1 зубчик чеснока;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 2 столовые ложки сливочного масла;– 1 столовая ложка масла;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте глубокую жаропрочную форму для запекания мясного пирога. Нарежьте очищенный репчатый лук и чеснок мелкими кусочками. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне (5 минут). Добавьте в нее говяжий фарш и продолжайте обжаривать еще 10 минут. Добавьте томатную пасту, разбавленную одним стаканом чистой воды. Нарежьте очищенную морковь произвольными кусочками и тушите вместе с мясом еще несколько минут. Добавьте специи и перемешайте. Снимите с плиты и дайте отдохнуть под крышкой 1 – 2 минуты. В готовое картофельное пюре добавьте мягкое сливочное масло (1 столовую ложку) и сырой желток. Тщательно все перемешайте. Смешайте зеленый горошек с мясным фаршем и овощами, выложите на дно формы и разровняйте. Поверх добавьте картофельное пюре. По желанию, можно придать ему рельеф с помощью вилки. Смажьте поверхность пирога мягким сливочным маслом или просто хаотично выложите кубиками. Посыпьте натертым сыром. Отправьте пастуший пирог в духовку на 35 минут. Готовое блюдо подавайте к столу горячим.

На приготовление пастушьего пирога требуется только час / Фото Shutterstock

Мясной пирог – это оригинальная идея как для обыденного, так и для праздничного стола. Тем более, на его приготовление требуется минимум времени и усилий. Главное – выбрать качественные и безопасные продукты, чтобы ваше блюдо точно получилось питательным. Приятного аппетита!