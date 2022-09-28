Найчастіше яловичий фарш стає основою для соковитих котлет, тюфтельок з підливою або ж пасти болоньєзе. Та насправді цей продукт є більш універсальним, аніж ви думали досі. Саме фарш додасть вашій страві поживності та оригінальності, навіть якщо поєднати звичні продукти. Наприклад, приготувавши пиріг вівчаря.

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Ця традиційна страва британської кухні добре відома у всьому світі. За класичним рецептом, вона готується тільки з картоплі, яловичого фаршу та спецій. Ми ж пропонуємо дещо урізноманітнити інгредієнти додаванням зеленого горошку, моркви і томатної пасти. Ці овочі зроблять страву ще апетитнішою та смачнішою.

Та щоб пиріг вівчаря посмакував усій родині, обирайте безпечний яловичий фарш у надійного виробника. Такого як ТМ Skott Smeat, виробництво якого відповідає стандарту HACCP, а м’ясо на всіх етапах проходить суворий контроль з дотриманням необхідних санітарно-гігієнічних норм. Відтак у кожній упаковці фаршу ТМ Skott Smeat – тільки свіжий продукт із фермерської яловичини.

Фарші від ТМ Skott Smeat не лише смачні, а й безпечні / Фото Skott Smeat

Зверніть увагу! Знайти продукцію Skott Smeat просто, адже вона представлена у мережах: "Ашан", "Варус", "Копійка", "Таврія В", "Мегамаркет" і "М'ясомаркет".

Тож гайда експериментувати на кухні! Ми впевнені, що після приготування цього ситного картопляного пирога зі справжнім фермерським фаршем задоволеними залишаться і діти, і дорослі.

Пиріг вівчаря: рецепт із горошком та морквою

Час: 1 година

Порції: 6

Інгредієнти:

– упаковка яловичого фаршу від ТМ Skott Smeat;

– 500 грамів картопляного пюре;

– 200 грамів консервованого зеленого горошку або свіжомороженого;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 середні моркви;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 1 сирий яєчний жовток;

– 1 зубчик часнику;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 1 столова ложка олії;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте глибоку жаротривку форму для запікання м'ясного пирога. Наріжте очищену ріпчасту цибулю та часник дрібними шматочками. Обсмажте на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні (5 хвилин). Додайте до неї яловичий фарш та продовжуйте обсмажувати ще 10 хвилин. Додайте томатну пасту розбавлену одною склянкою чистої води. Наріжте очищену моркву довільними шматочками та тушкуйте разом з м'ясом ще кілька хвилин. Додайте спецій та перемішайте. Зніміть з плити та дайте відпочити під кришкою 1 – 2 хвилини. До готового картопляного пюре додайте м'яке вершкове масло (1 столову ложку) та сирий жовток. Ретельно все перемішайте. Змішайте зелений горошок з м'ясним фаршем та овочами, викладіть на дно форми та розрівняйте. Поверх додайте картопляне пюре. За бажанням, можна надати йому рельєфу за допомогою виделки. Змастіть поверхню пирога м'яким вершковим маслом або просто хаотично викладіть його кубиками. Посипте натертим твердим сиром. Відправте пиріг вівчаря в духовку на 35 хвилин. Готову страву подавайте до столу гарячою.

На приготування пирога вівчаря потрібна лише година / Фото Shutterstock

М'ясний пиріг – це оригінальна ідея як для буденного, так і для святкового столу. Тим паче на його приготування потрібно мінімум часу й зусиль. Головне – обрати якісні та безпечні продукти, щоб ваша страва точно вийшла поживною. Смачного!