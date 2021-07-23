Печенье Альфахорес: десерт родом из Латинской Америки со сгущенкой и кокосовой стружкой
23 июля 2021 , 17:55Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Если вы любите хрустящее печенье со сладкой начинкой – Альфахорес – станет вашим любимым деликатесом. Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом традиционной выпечки Латинской Америки. Пальчики оближешь!
Альфахорес – традиционное печенье Латинской Америки, которое буквально тает во рту. Торт состоит из двух половинок, а соединяет их вареное сгущенное молоко.
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Кондитер утверждает, что это печенье чем-то похоже на любимые нами орешки со сгущенкой.
Рецепт печенья со сгущенкой Альфахорес
- Время: 90 минут
- Порции: 3 – 4
Печенье / Скриншот из видео
– 120 г сливочного масла;
– 120 г кукурузного крахмала;
– 130 г муки;
– 40 г яичного желтка;
– 50 г сахара;
– 30 мл молока;
– щепотка соли;
– 6 г разрыхлителя;
– цедра одного апельсина.
Для начинки:
– 300 г вареной сгущенки;
– 20 – 30 г кокосовой стружки.
- Для приготовления теста тщательно взбейте сливочное масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции.
Скриншот из видео
- Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Соедините с основной массой.
- Всыпьте муку и замесите тесто.
Скриншот из видео
- Раскатайте готовое тесто между двумя слоями пергамента толщиной 4 – 5 миллиметров.
- Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
- Разогрейте духовку на 175 градусов.
- Снимите с теста пергамент и с помощью специальной круглой формы сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров.
Скриншот из видео
- Отправьте печенье выпекаться на 10 минут.
Скриншот из видео
- Охлажденное готовое печенье выложите парами.
Скриншот из видео
- Переложите сгущенку в кондитерский мешок и отсадите на одну из половинок печенья. Другой накройте его, а бортики присыпьте кокосовой стружкой.
Скриншот из видео
- Печенье Альфахорес готово. Приятного аппетита!
Печиво Альфахорес / Скриншот из видео
Рецепт печенья Альфахорес – видео: