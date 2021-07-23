Печенье Альфахорес: десерт родом из Латинской Америки со сгущенкой и кокосовой стружкой

Если вы любите хрустящее печенье со сладкой начинкой – Альфахорес – станет вашим любимым деликатесом. Талантливая кондитер Лиза Глинская поделилась с читателями вкусным рецептом традиционной выпечки Латинской Америки. Пальчики оближешь!

Альфахорес – традиционное печенье Латинской Америки, которое буквально тает во рту. Торт состоит из двух половинок, а соединяет их вареное сгущенное молоко.

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Кондитер утверждает, что это печенье чем-то похоже на любимые нами орешки со сгущенкой.

Рецепт печенья со сгущенкой Альфахорес

Время: 90 минут

90 минут Порции: 3 – 4



Печенье / Скриншот из видео

Для приготовления теста тщательно взбейте сливочное масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции.





Скриншот из видео

Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Соедините с основной массой. Всыпьте муку и замесите тесто.





Скриншот из видео

Раскатайте готовое тесто между двумя слоями пергамента толщиной 4 – 5 миллиметров. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут. Разогрейте духовку на 175 градусов. Снимите с теста пергамент и с помощью специальной круглой формы сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров.





Скриншот из видео

Отправьте печенье выпекаться на 10 минут.





Скриншот из видео

Охлажденное готовое печенье выложите парами.





Скриншот из видео

Переложите сгущенку в кондитерский мешок и отсадите на одну из половинок печенья. Другой накройте его, а бортики присыпьте кокосовой стружкой.





Скриншот из видео

Печенье Альфахорес готово. Приятного аппетита!





Печиво Альфахорес / Скриншот из видео

– 120 г сливочного масла;– 120 г кукурузного крахмала;– 130 г муки;– 40 г яичного желтка;– 50 г сахара;– 30 мл молока;– щепотка соли;– 6 г разрыхлителя;– цедра одного апельсина.– 300 г вареной сгущенки;– 20 – 30 г кокосовой стружки.

Рецепт печенья Альфахорес – видео: