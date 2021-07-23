Альфахорес – традиционное печенье Латинской Америки, которое буквально тает во рту. Торт состоит из двух половинок, а соединяет их вареное сгущенное молоко.

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Кондитер утверждает, что это печенье чем-то похоже на любимые нами орешки со сгущенкой.

Рецепт печенья со сгущенкой Альфахорес

  • Время: 90 минут
  • Порции: 3 – 4


Печенье / Скриншот из видео

  1. Для приготовления теста тщательно взбейте сливочное масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции.


    Скриншот из видео
  2. Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Соедините с основной массой.
  3. Всыпьте муку и замесите тесто.


    Скриншот из видео
  4. Раскатайте готовое тесто между двумя слоями пергамента толщиной 4 – 5 миллиметров.
  5. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
  6. Разогрейте духовку на 175 градусов.
  7. Снимите с теста пергамент и с помощью специальной круглой формы сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров.


    Скриншот из видео
  8. Отправьте печенье выпекаться на 10 минут.


    Скриншот из видео
  9. Охлажденное готовое печенье выложите парами.


    Скриншот из видео
  10. Переложите сгущенку в кондитерский мешок и отсадите на одну из половинок печенья. Другой накройте его, а бортики присыпьте кокосовой стружкой.


    Скриншот из видео
  11. Печенье Альфахорес готово. Приятного аппетита!


    Печиво Альфахорес / Скриншот из видео

Рецепт печенья Альфахорес – видео: