Альфахорес – традиційне печиво Латинської Америки, яке буквально тане в роті. Смаколик складається з двох половинок, а з'єднує їх варене згущене молоко.
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Кондитерка стверджує, що це печиво чимось схоже на улюблені нами горішки зі згущеним молоком.
Рецепт печива зі згущеним молоком Альфахорес
- Час: 90 хвилин
- Порції: 3 – 4
Печиво / Скріншот з відео
- Для приготування тіста ретельно збийте вершкове масло, додайте цедру апельсина, жовтки, цукор та гаряче молоко. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
Скріншот з відео
- Змішайте кукурудзяний крохмаль з розпушувачем і сіллю. З'єднайте з основною масою.
- Всипте борошно та замісіть тісто.
Скріншот з відео
- Розкачайте готове тісто між двох шарів пергаменту товщиною 4 – 5 міліметрів.
- Відправте тісто в холодильник на 60 хвилин.
- Розігрійте духовку на 175 градусів.
- Зніміть з тіста пергамент та за допомогою спеціальної круглої форми сформуйте печиво діаметром 5 сантиметрів.
Скріншот з відео
- Відправте печиво випікатися на 10 хвилин.
Скріншот з відео
- Охолоджене готове печиво викладіть парами.
Скріншот з відео
- Перекладіть згущене молоко у кондитерський мішок та відсадіть на одну з половинок печива. Іншою накрийте його, а бортики присипте кокосовою стружкою.
Скріншот з відео
- Печиво Альфахорес готове. Смачного!
Печиво Альфахорес / Скріншот з відео
Рецепт печива Альфахорес – відео: