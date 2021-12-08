Печенье из сгущенки и какао за считанные минуты: вы будете в восторге от этого десерта

Если у вас нет времени на долгое замешивание теста на печенье и его выпекание, мы предлагаем вам приготовить его без духовки.

Смешайте какао и сгущенку, добавьте крошку печенья и вы будете приятно удивлены результатом! Давайте готовить вместе, ведь это вкусно и сладко.

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По желанию к тесту можно добавить изюм, сухофрукты или орешки.

Рецепт сладких конфет из сгущенки и какао

Время: 15 минут

15 минут Порции: 8



Печенье из какао и сгущенки / скриншот с видео

– 1 банка сгущенки;– 3 столовые ложки какао;– 50 граммов сливочного масла;– 400 граммов песочного печенья;– 300 граммов арахиса.

Приготовление:

Вылейте сгущенное молоко в глубокую посуду, добавьте какао и перемешайте до однородной консистенции.



Скриншот с видео

Растопите масло ши и добавьте его в крем. Вымешайте венчиком.



Скриншот с видео

Измельчите печенье в блендере до крошки.



Скриншот с видео

Небольшими порциями добавляйте к крему и вымешивайте.



Скринш​от с видео

С помощью ложки сформируйте печенье. Выложите на тарелку.



Скриншот с видео

Измельчите арахис в блендере и запанируйте в нем печенье. Чтобы орехи лучше прилипали – смажьте их медом.



Скриншот с видео

Сладкий торт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления быстрого печенья без выпекания: