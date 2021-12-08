Печенье из сгущенки и какао за считанные минуты: вы будете в восторге от этого десерта

8 декабря 2021 , 14:09
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Источник:

ютуб Здоровый и вкусный

Если у вас нет времени на долгое замешивание теста на печенье и его выпекание, мы предлагаем вам приготовить его без духовки.

Смешайте какао и сгущенку, добавьте крошку печенья и вы будете приятно удивлены результатом! Давайте готовить вместе, ведь это вкусно и сладко.

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По желанию к тесту можно добавить изюм, сухофрукты или орешки.

Рецепт сладких конфет из сгущенки и какао

  • Время: 15 минут
  • Порции: 8


Печенье из какао и сгущенки / скриншот с видео

Ингредиенты:
– 1 банка сгущенки;
– 3 столовые ложки какао;
– 50 граммов сливочного масла;
– 400 граммов песочного печенья;
– 300 граммов арахиса.

Приготовление:

  1. Вылейте сгущенное молоко в глубокую посуду, добавьте какао и перемешайте до однородной консистенции.


Скриншот с видео

  1. Растопите масло ши и добавьте его в крем. Вымешайте венчиком.


Скриншот с видео

  1. Измельчите печенье в блендере до крошки.


Скриншот с видео

  1. Небольшими порциями добавляйте к крему и вымешивайте.


Скринш​от с видео

  1. С помощью ложки сформируйте печенье. Выложите на тарелку.


Скриншот с видео

  1. Измельчите арахис в блендере и запанируйте в нем печенье. Чтобы орехи лучше прилипали – смажьте их медом.


Скриншот с видео

  1. Сладкий торт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления быстрого печенья без выпекания:

 

Автор: Богданна Рибак