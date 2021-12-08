Печенье из сгущенки и какао за считанные минуты: вы будете в восторге от этого десерта
8 декабря 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:ютуб Здоровый и вкусный
Если у вас нет времени на долгое замешивание теста на печенье и его выпекание, мы предлагаем вам приготовить его без духовки.
Смешайте какао и сгущенку, добавьте крошку печенья и вы будете приятно удивлены результатом! Давайте готовить вместе, ведь это вкусно и сладко.
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По желанию к тесту можно добавить изюм, сухофрукты или орешки.
Рецепт сладких конфет из сгущенки и какао
- Время: 15 минут
- Порции: 8
Печенье из какао и сгущенки / скриншот с видео
– 1 банка сгущенки;
– 3 столовые ложки какао;
– 50 граммов сливочного масла;
– 400 граммов песочного печенья;
– 300 граммов арахиса.
Приготовление:
- Вылейте сгущенное молоко в глубокую посуду, добавьте какао и перемешайте до однородной консистенции.
Скриншот с видео
- Растопите масло ши и добавьте его в крем. Вымешайте венчиком.
Скриншот с видео
- Измельчите печенье в блендере до крошки.
Скриншот с видео
- Небольшими порциями добавляйте к крему и вымешивайте.
Скриншот с видео
- С помощью ложки сформируйте печенье. Выложите на тарелку.
Скриншот с видео
- Измельчите арахис в блендере и запанируйте в нем печенье. Чтобы орехи лучше прилипали – смажьте их медом.
Скриншот с видео
- Сладкий торт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления быстрого печенья без выпекания: