Смешайте какао и сгущенку, добавьте крошку печенья и вы будете приятно удивлены результатом! Давайте готовить вместе, ведь это вкусно и сладко.
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По желанию к тесту можно добавить изюм, сухофрукты или орешки.
Рецепт сладких конфет из сгущенки и какао
- Время: 15 минут
- Порции: 8
Печенье из какао и сгущенки / скриншот с видео
Приготовление:
- Вылейте сгущенное молоко в глубокую посуду, добавьте какао и перемешайте до однородной консистенции.
Скриншот с видео
- Растопите масло ши и добавьте его в крем. Вымешайте венчиком.
Скриншот с видео
- Измельчите печенье в блендере до крошки.
Скриншот с видео
- Небольшими порциями добавляйте к крему и вымешивайте.
Скриншот с видео
- С помощью ложки сформируйте печенье. Выложите на тарелку.
Скриншот с видео
- Измельчите арахис в блендере и запанируйте в нем печенье. Чтобы орехи лучше прилипали – смажьте их медом.
Скриншот с видео
- Сладкий торт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления быстрого печенья без выпекания: