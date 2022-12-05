Одним из любимым праздником детворы является День Святого Николая, когда они находят под подушками вкусные подарки. Ежегодно этот праздник приходится на 19 декабря, у католиков – 6 декабря.

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Чтобы подготовиться к празднику на все 100%, предлагаем привлечь ребят не только к написанию письма Николаю, но и подготовить ему вкусный сюрприз. Пряное печенье можно сделать фигурным в виде святого или даже разрисовать его сахарными красками.

Здесь важны процесс привлечения детей, их фантазия, а отличный вкус мы вам гарантируем!

Рецепт пряников для Святого Николая

  • Время: 80 минут
  • Порции: 10 – 12 штук

Приготовление:

  • Смешайте соду с просеянной мукой, сахарной пудрой и добавьте масло комнатной температуры.
  • По одному добавляйте в массу желтки, а с лимона снимите цедру и выжмите отдельно сок. Добавьте в тесто вместе со специей сухого имбиря.
  • Эластичное тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник отдохнуть на 30-40 минут.


Печенье Святой Николай / Фото 196

  • Раскатайте тесто толщиной 1 см и вырежьте формочками Николаевков.
  • Выложите печенье на противень покрытый пергаментом и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
  • Готовое печенье охладите и задекорируйте белым шоколадом, вафельной бумагой или сахарной краской.

Приятного тебе аппетита!