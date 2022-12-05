Одним із найулюбленішим святом дітвори є День Святого Миколая, коли вони знаходять під подушками смачні подарунки. Щороку це свято припадає на 19 грудня, у католиків – 6 грудня.
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Щоб підготуватися до свята на всі 100%, пропонуємо залучити дітвору не тільки до написання листа Миколаю, а й підготувати йому смачний сюрприз. Пряне печиво можна зробити фігурним у вигляді святого, або навіть розмалювати його цукровими фарбами.
Тут важливий процес залучення дітей, їхня фантазія, а відмінний смак ми вам гарантуємо!
Рецепт пряників для Святого Миколая
- Час: 80 хвилин
- Порції: 10 – 12 штук
Приготування:
- Змішайте соду з просіяним борошном, цукровою пудрою та додайте масло кімнатної температури.
- По одному додавайте в масу жовтки, а з лимона зніміть цедру та окремо вичавіть сік. Додайте до тіста разом зі спецією сухого імбиру.
- Еластичне тісто загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник відпочити на 30 – 40 хвилин.
Печиво Святий Миколай / Фото 196 Flawors
- Розкачайте тісто завтовшки 1 сантиметр та виріжте формочками Миколайків.
- Викладіть печиво на деко вкрите пергаментом та випікайте в духовці при температурі 200 градусів до золотистої скоринки.
- Готове печиво охолодіть та задекоруйте білим шоколадом, вафельним папером або цукровими фарбами.
Смачного!