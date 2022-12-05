Печенье на Святого Николая: готовим вместе с детьми

Вскоре к вежливым деткам будет ходить Святой Николай и дарить им желанные подарки. Чтобы и ему под подушкой оставить приятный сюрприз – приготовьте с детьми вкусное печенье.

Одним из любимым праздником детворы является День Святого Николая, когда они находят под подушками вкусные подарки. Ежегодно этот праздник приходится на 19 декабря, у католиков – 6 декабря.

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Чтобы подготовиться к празднику на все 100%, предлагаем привлечь ребят не только к написанию письма Николаю, но и подготовить ему вкусный сюрприз. Пряное печенье можно сделать фигурным в виде святого или даже разрисовать его сахарными красками.

Здесь важны процесс привлечения детей, их фантазия, а отличный вкус мы вам гарантируем!

Рецепт пряников для Святого Николая

Время: 80 минут

80 минут Порции: 10 – 12 штук

– 2 стакана пшеничной муки;– 100 граммов сливочного масла;– 2 яичных желтка;– стакан сахарной пудры;– лимон;– сухой имбирь;– 100 граммов белого шоколада.

Приготовление:

Смешайте соду с просеянной мукой, сахарной пудрой и добавьте масло комнатной температуры.

По одному добавляйте в массу желтки, а с лимона снимите цедру и выжмите отдельно сок. Добавьте в тесто вместе со специей сухого имбиря.

Эластичное тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник отдохнуть на 30-40 минут.



Печенье Святой Николай / Фото 196

Раскатайте тесто толщиной 1 см и вырежьте формочками Николаевков.

Выложите печенье на противень покрытый пергаментом и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов до золотистой корочки.

Готовое печенье охладите и задекорируйте белым шоколадом, вафельной бумагой или сахарной краской.

Приятного тебе аппетита!