Печенье на Святого Николая: готовим вместе с детьми
Вскоре к вежливым деткам будет ходить Святой Николай и дарить им желанные подарки. Чтобы и ему под подушкой оставить приятный сюрприз – приготовьте с детьми вкусное печенье.
Одним из любимым праздником детворы является День Святого Николая, когда они находят под подушками вкусные подарки. Ежегодно этот праздник приходится на 19 декабря, у католиков – 6 декабря.
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Чтобы подготовиться к празднику на все 100%, предлагаем привлечь ребят не только к написанию письма Николаю, но и подготовить ему вкусный сюрприз. Пряное печенье можно сделать фигурным в виде святого или даже разрисовать его сахарными красками.
Здесь важны процесс привлечения детей, их фантазия, а отличный вкус мы вам гарантируем!
Рецепт пряников для Святого Николая
- Время: 80 минут
- Порции: 10 – 12 штук
– 2 стакана пшеничной муки;
– 100 граммов сливочного масла;
– 2 яичных желтка;
– стакан сахарной пудры;
– лимон;
– сухой имбирь;
– 100 граммов белого шоколада.
Приготовление:
- Смешайте соду с просеянной мукой, сахарной пудрой и добавьте масло комнатной температуры.
- По одному добавляйте в массу желтки, а с лимона снимите цедру и выжмите отдельно сок. Добавьте в тесто вместе со специей сухого имбиря.
- Эластичное тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник отдохнуть на 30-40 минут.
Печенье Святой Николай / Фото 196
- Раскатайте тесто толщиной 1 см и вырежьте формочками Николаевков.
- Выложите печенье на противень покрытый пергаментом и выпекайте в духовке при температуре 200 градусов до золотистой корочки.
- Готовое печенье охладите и задекорируйте белым шоколадом, вафельной бумагой или сахарной краской.
Приятного тебе аппетита!