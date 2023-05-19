Со корочкой и нежная внутри: как идеально запечь картофель в духовке
Источник:Gimme Some Oven
Картофель, запеченный в духовке, представляет собой классический гарнир, который может дополнить разнообразные блюда. Однако получить идеальный результат может быть несколько затруднительно без соблюдения простых правил приготовления.
Есть несколько простых и полезных советов, которые помогут вам идеально запечь картофель, чтобы он получился хрустящим снаружи и рыхлым внутри.
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С чего начать
Не весь картофель одинаково хорош для запекания. Выбирайте крахмалистые сорта, поскольку они обладают меньшей влажностью, что приведет к более рыхлой текстуре.
Обязательно предварительно разогрейте духовку – это имеет решающее значение для равномерного приготовления. Установите 220 градусов и дайте ей полностью разогреться, прежде чем класть внутрь блюдо.
Гарнир, который любят все / Фото unsplash
Очистка и подготовка
Тщательно вымойте и почистите картофель, чтобы удалить любую грязь или мусор. Обсушите плоды кухонным полотенцем, а затем несколько раз проколите каждую картофелину вилкой. Это позволит выходить пару во время запекания.
Натрите каждый картофель легким слоем оливкового масла или растопленным маслом. Это поможет кожуре стать хрустящей и придаст вкус. Посыпьте картофель солью, а также любыми дополнительными приправами, такими как черный перец, сухой чеснок или зелень.