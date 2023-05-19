Є кілька простих та корисних порад, які допоможуть вам ідеально запекти картоплю, щоб вона вийшла хрусткою зовні та пухкою всередині.

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З чого почати

Не вся картопля однаково добра для випікання. Вибирайте крохмалисті сорти, оскільки вони мають меншу вологість, що призведе до більш пухкої текстури.

Обов'язково попередньо розігрійте духовку – це має вирішальне значення для рівномірного приготування. Встановіть 220 градусів і дайте їй повністю розігрітися, перш ніж класти всередину страву.

Гарнір, який люблять усі / Фото unsplash

Очищення та підготовка

Ретельно вимийте та почистьте картоплю, щоб видалити будь-який бруд або сміття. Обсушіть плоди кухонним рушником, а потім кілька разів проколіть кожну картоплину виделкою. Це дозволить виходити пару під час запікання.

Натріть кожну картоплину легким шаром оливкової олії або розтопленим маслом. Це допоможе шкірці стати хрусткою та додасть смаку. Посипте картоплю сіллю, а також будь-якими додатковими приправами, як-от чорний перець, сухий часник або зелень.

Як випікати

Для рівномірного приготування покладіть картоплю на деко, застелене пергаментним папером. Переконайтеся, що між кожною картоплиною достатньо місця, щоб гаряче повітря могло циркулювати. Випікайте картоплю приблизно 45 – 60 хвилин, залежно від її розміру. Щоб перевірити готовність, вставте вилку або шпажку в найтовщу частину картоплі.

Наповніть печену картоплю вашими улюбленими начинками, наприклад сметаною, тертим сиром, подрібненою цибулею, хрусткими шматочками бекону або навіть шматочком гуакамоле. Подавайте страву гарячою.