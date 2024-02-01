Вкусная паста в сочетании с нежным мясом и легким соусом – именно то, что нужно после насыщенного дня. Для приготовления блюда нужно лишь несколько простых кулинарных манипуляций, поэтому о дополнительной усталости речь точно не идет.
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Рецепт пенне с курицей и шпинатом
Время: 45 минут
Порций: 2
Приготовление:
- Сварите макароны согласно инструкции на упаковке. Слейте воду, оставьте четверть стакана.
- На сковороде разогрейте 1 чайную ложку растительного масла.
- Обжарьте в нем нашинкованный лук.
- Когда подрумянится, добавьте нарезанную кубиками курицу. Приправьте солью, перцем, 1 чайной ложкой сладкой паприки, 1 чайной ложкой тимьяна и 1 чайной ложкой порошка карри.
- В отдельной сковороде разогрейте масло, оставшиеся, обжарьте измельченный чеснок и добавьте шпинат.
- В шпинат влейте сливки и добавьте прованские травы, соль и перец. Также добавьте воду для варки пасты.
- Добавьте в соус курицу с луком и отваренные макароны.
- Все перемешайте и посыпьте тертым сыром.